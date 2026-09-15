Javier Mojica se convierte en padre por primera vez: “Papá de Drago”

El veterano escolta de los Vaqueros de Bayamón, Javier Mojica, anunció que se convirtió en padre por primera vez con un breve mensaje en una historia de Instagram.

“Papá de Drago”, escribió el canastero junto a un emoji de manos en oración sobre una fotografía en la que aparece sonriente, con una bata y un gorro de hospital.

Drago es fruto de su relación con la española María Sánchez, oriunda de Gran Canaria. La publicación no precisa la fecha de nacimiento del bebé ni ofrece otros detalles.

Durante una entrevista con El Nuevo Día en agosto, en medio de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros y los Santeros de Aguada, Mojica había compartido su entusiasmo ante la llegada de su primogénito, prevista para mediados de septiembre.

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Bayamón ganó la serie final en siete partidos.

Javier Mojica le dio la bienvenida a su hijo Drago. (Instagram)

“Quiero ser un buen ejemplo para mi hijo. Enseñarle que con el trabajo duro, con mucho sacrificio y dedicación en lo que sea, podemos lograr grandes cosas. Es lo más importante para mí enseñarle. Estoy muy emocionado de ser papá. Esperé mucho tiempo para este momento”, expresó entonces.

El exintegrante de la Selección Nacional también explicó que la paternidad llegaba en una etapa de su carrera en la que podría dedicar más tiempo a su hijo, pues ya no buscaba contratos para jugar en el exterior después de la temporada del BSN.

“Sabía que en algún momento lo quería y Dios me dio esta oportunidad en un momento perfecto”, compartió.

Aunque había sido reservado en las redes sociales sobre el embarazo de su pareja, durante aquella conversación habló con ilusión sobre la crianza y el apoyo que deseaba ofrecerle a Drago, independientemente del camino que escogiera.