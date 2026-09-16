Ricky Meléndez luce como candidato para dirigir a los Capitanes en el BSN

El exjugador Ricardo “Ricky” Meléndez figura como fuerte candidato para convertirse en el nuevo dirigente de los Capitanes de Arecibo de cara al torneo 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), supo El Nuevo Día.

Meléndez, quien jugó 21 temporadas en la liga, ha fungido como asistente técnico del equipo durante las pasadas tres temporadas.

Juan Cardona dirigió al conjunto en la pasada campaña, pero salió de la dirección técnica del quinteto de la Villa del Capitán Correa pese a tener un año más en su contrato. Cardona ahora está a cargo de los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

Meléndez cuenta con experiencia como entrenador en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña con los Chicharroneros de Bayamón. Además, tiene las riendas del programa de baloncesto del Colegio La Salle.

El Nuevo Día supo que el exdirigente nacional Nelson Colón estuvo en negociaciones con la escuadra arecibeña hasta la semana pasada. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron.

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Colón fue despedido como piloto de los Cangrejeros de Santurce en medio de la pasada temporada. Le quedaba un año garantizado en el contrato.

De igual forma, los Leones de Ponce desmintieron reportes en la redes sociales de que el asistente técnico Fernando Casablanca era interesado por Arecibo.

No fue posible obtener una reacción de la gerencia capitana sobre el estatus de la búsqueda de su nuevo entrenador.

Arecibo, que no ha logrado superar la ronda de cuartos de final desde que conquistó el último campeonato de la franquicia en 2021, cuenta con una buena plantilla nativa encabezada por Ramses Meléndez, Alfonso Plummer, Rafael Pizón, Diego González, Malachi Smith, Jonathan Zhao y Justin Reyes.

Iván "Pipo" Vélez, dirigente de los Indios en las últimas dos campañas. (BSN)

En el aire “Pipo” Vélez

De otra parte, El Nuevo Día supo que el apoderado de los Indios de Mayagüez, Dion New, continúa sin oficializar el regreso del dirigente Iván “Pipo” Vélez para el torneo 2027.

Vélez tiene contrato para la próxima campaña.

Los Indios quedaron fuera de los playoffs en la pasada temporada. Vélez debutó en 2025 y llevó al equipo a la final de la conferencia. Fue seleccionado como el Dirigente del Año.