Cariduras y Atenienses celebran sus primeras victorias en el BSNF

Las Cariduras de Fajardo guardaron lo mejor para el final y realizaron un rally de 8-1 en los últimos dos minutos de juego para derrotar el miércoles 66-61 a las Monarcas de Juana Díaz y conseguir su primera victoria en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

El encuentro se celebró en el coliseo Tomás Dones, en Fajardo.

El partido llegó a sus minutos finales con las Monarcas al frente, 58-54. En ese tramo, Geovana Ríos se hizo sentir con un rebote ofensivo que convirtió en dos puntos para acercar a las Cariduras, 58-56. Ríos terminó con 10 puntos y 17 rebotes.

Juana Díaz respondió con un ganchito de izquierda de Paola Hernández para ampliar nuevamente la ventaja a 60-56.

Fajardo no tardó en reaccionar. Angel Jackson capturó un rebote ofensivo y recibió una falta personal en su intento de anotación. La jugadora encestó ambos tiros libres para colocar el marcador 60-58.

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Entonces llegó el canasto que cambió el rumbo del encuentro. La refuerzo Madeline Burke atinó un triple con 1:40 por jugar para darle a Fajardo su primera ventaja, 61-60.

Jackson también tuvo un papel importante en el cierre defensivo de las Cariduras al repartir dos tapones cruciales.

Con 1:12 en el reloj, Ríos acertó uno de sus dos tiros libres para aumentar la ventaja a 62-60. En la siguiente posesión, Zaida González penetró, se detuvo y encestó un tiro de media distancia para colocar la pizarra 64-60.

Las Monarcas intentaron mantenerse en juego con Imani McGee, quien capturó un rebote y recibió una falta personal. McGee falló el primer tiro libre, pero convirtió el segundo para acercar a Juana Díaz, 64-61.

Mya Hollingshed se encargó de sellar la victoria de Fajardo con dos tiros libres.

Por las Cariduras, Hollingshed terminó con 17 puntos y nueve rebotes, mientras que González, en su debut con Fajardo, sumó 13 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Tess Amundsen lideró a las Monarcas con 21 puntos, seguida por McGee, quien aportó 18 tantos y 12 rebotes.

Con el resultado, Juana Díaz colocó su marca en 0-2 y Fajardo mejoró a 1-1.

Pamela Rosado (5) aportó 16 puntos. (Suministrada)

Primera victoria para las Atenienses

Las Atenienses de Manatí comenzaron su temporada con una victoria contundente, 91-74, sobre las Cangrejeras de Santurce, en un partido celebrado en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Manatí contó con cinco jugadoras en doble cifra y una ofensiva encabezada por Kaela Hilaire, Chelsea Mitchell y Pamela Rosado, quienes se combinaron para anotar 58 puntos y 10 triples.

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Las Cangrejeras intentaron mantenerse en juego lideradas por la refuerzo Shae Kelley, quien terminó con 37 puntos y 11 rebotes. Esa producción representa la mayor cantidad de puntos anotada por una jugadora en lo que va de la joven temporada. Teana Muldrow aportó 12 puntos y seis rebotes por Santurce.

Las Atenienses dominaron el primer parcial, 24-17, y comenzaron el segundo cuarto con una corrida de 9-0 que amplió la ventaja a 33-17.

La precisión desde la línea de tres puntos fue uno de los factores principales en el dominio de Manatí durante la primera mitad. Las Atenienses acertaron ocho de sus 15 intentos desde larga distancia, para un 53%. Rosado y Mitchell anotaron tres triples cada una, con Rosado perfecta en sus tres intentos.

Manatí llegó al descanso con ventaja de 48-33 y cuatro jugadoras en doble cifra. Kelley, por su parte, sumaba 15 puntos y seis rebotes en los primeros 20 minutos por las Cangrejeras.

Las Atenienses mantuvieron el control durante la segunda mitad y completaron la victoria.

“Hoy no tuvimos respuesta para sus gares. Eso se combinó con un gran trabajo de Chelsea Mitchell. Fue un juego complicado y tratamos de hacer nuestro avance, pero no pudimos. Nosotros sabíamos que son las subcampeonas nacionales y hoy no estuvimos defensivamente. En defensa tenemos que hacer un mejor trabajo. Tenemos que trabajar con las jugadoras jóvenes. Hoy Shae Kelley jugó 37 minutos, pero tenemos que seguir creciendo como jugadoras”, expresó el dirigente de Santurce, Fernando Casablanca.

La juvenil Abeliz Rodríguez, primera selección del sorteo de novatas de 2026, debutó con 11 puntos y siete rebotes en 29:41 minutos de juego para las Atenienses.