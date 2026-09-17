Los Rangers empatan con Houston en la cima del Oeste de la Americana
Texas ha ganado cuatro partidos consecutivos en la recta final de la fase regular de las Mayores
17 de septiembre de 2026 - 10:30 AM
17 de septiembre de 2026 - 10:30 AM
Texas - Brandon Nimmo conectó un doble para desempatar el juego en la séptima entrada antes de que el dominicano Ezequiel Durán añadiera un sencillo de dos carreras, y los encendidos Rangers de Texas vencieron el miércoles 7-3 a los Red Sox de Boston para quedar igualados con Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.
Nathan Eovaldi (11-9) permitió un hit en cuatro episodios sin carreras como relevista para terminar el juego y se acreditó la victoria en su segunda aparición desde que se perdió un mes por inflamación en el codo.
Los Rangers (76-76) han ganado cuatro seguidos para llegar a .500 por primera vez desde que estaban 66-66 el 24 de agosto.
Se colocaron empatados en el primer lugar de la carrera divisional debido a que los Astros perdieron 5-2 en casa ante Kansas City.
This should be fun 🍿— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 17, 2026
With 10 games remaining, the Astros and Rangers are tied for the AL West division lead! pic.twitter.com/GDtOtaY3cr
Boston (82-70) ha perdido cinco de siete, pero conserva el segundo comodín de la Liga Americana con una ventaja de cinco juegos sobre los White Sox de Chicago.
Erik Miller (4-1), el tercero de cuatro lanzadores de los Red Sox, trabajó la séptima entrada cuando los Rangers anotaron tres veces.
El venezolano Willson Contreras conectó su 27mo jonrón en la primera entrada, un batazo de dos carreras que puso a los Red Sox arriba 2-0.
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