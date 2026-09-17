Los Rangers empatan con Houston en la cima del Oeste de la Americana

Texas - Brandon Nimmo conectó un doble para desempatar el juego en la séptima entrada antes de que el dominicano Ezequiel Durán añadiera un sencillo de dos carreras, y los encendidos Rangers de Texas vencieron el miércoles 7-3 a los Red Sox de Boston para quedar igualados con Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Nathan Eovaldi (11-9) permitió un hit en cuatro episodios sin carreras como relevista para terminar el juego y se acreditó la victoria en su segunda aparición desde que se perdió un mes por inflamación en el codo.

Los Rangers (76-76) han ganado cuatro seguidos para llegar a .500 por primera vez desde que estaban 66-66 el 24 de agosto.

Se colocaron empatados en el primer lugar de la carrera divisional debido a que los Astros perdieron 5-2 en casa ante Kansas City.

Boston (82-70) ha perdido cinco de siete, pero conserva el segundo comodín de la Liga Americana con una ventaja de cinco juegos sobre los White Sox de Chicago.

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Erik Miller (4-1), el tercero de cuatro lanzadores de los Red Sox, trabajó la séptima entrada cuando los Rangers anotaron tres veces.