Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
17 de septiembre de 2026
88°Lluvias dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Rangers empatan con Houston en la cima del Oeste de la Americana

Texas ha ganado cuatro partidos consecutivos en la recta final de la fase regular de las Mayores

17 de septiembre de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brandon Nimmo fue clave en la victoria de los Rangers ante los Red Sox. (Tony Gutierrez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Texas - Brandon Nimmo conectó un doble para desempatar el juego en la séptima entrada antes de que el dominicano Ezequiel Durán añadiera un sencillo de dos carreras, y los encendidos Rangers de Texas vencieron el miércoles 7-3 a los Red Sox de Boston para quedar igualados con Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

RELACIONADAS

Nathan Eovaldi (11-9) permitió un hit en cuatro episodios sin carreras como relevista para terminar el juego y se acreditó la victoria en su segunda aparición desde que se perdió un mes por inflamación en el codo.

Los Rangers (76-76) han ganado cuatro seguidos para llegar a .500 por primera vez desde que estaban 66-66 el 24 de agosto.

Se colocaron empatados en el primer lugar de la carrera divisional debido a que los Astros perdieron 5-2 en casa ante Kansas City.

Boston (82-70) ha perdido cinco de siete, pero conserva el segundo comodín de la Liga Americana con una ventaja de cinco juegos sobre los White Sox de Chicago.

Erik Miller (4-1), el tercero de cuatro lanzadores de los Red Sox, trabajó la séptima entrada cuando los Rangers anotaron tres veces.

El venezolano Willson Contreras conectó su 27mo jonrón en la primera entrada, un batazo de dos carreras que puso a los Red Sox arriba 2-0.

Tags
Rangers de TexasAstros de HoustonGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 17 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: