Ethan Salas es el receptor más joven en registrar un partido de múltiples jonrones

Denver - Ethan Salas conectó sus dos primeros jonrones y se convirtió en el receptor más joven en la historia de las Grandes Ligas con un partido de múltiples jonrones, mientras que los Padres de San Diego vencieron a los Rockies de Colorado 9-3 el miércoles por la noche.

San Diego se colocó 3.5 juegos por delante de Arizona en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Nacional cuando los Diamondbacks perdieron 4-3 contra Miami en casa.

Salas, jugador de ascendencia venezolana y puertorriqueña, abrió la segunda entrada con un batazo en el primer lanzamiento del abridor de los Rockies, Mason Adams (0-1), que recorrió 426 pies hasta el jardín central.

Con ese primer jonrón del juego se convirtió en el receptor más joven en conectar un jonrón en las Grandes Ligas desde el puertorriqueño y miembro del Salón de la Fama Iván Rodríguez, que tenía 19 años, en 1991.

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Pero luego Salas quebró un récord de 50 años de duración, al añadir un jonrón de dos carreras que coronó la quinta entrada de cuatro carreras de San Diego y puso el marcador 8-1.

Con 20 años y 107 días, rompió el récord que ostentaba Butch Wynegar, quien tenía 20 años y 192 días cuando conectó dos jonrones para Minnesota el 22 de septiembre de 1976.

San Diego (83-69) ganó por novena vez en 10 partidos e impidió que sus rivales, los Dodgers de Los Angeles, se hicieran con el título de la División Oeste de la Liga Nacional, al menos por una noche.

Robbie Ray (13-8) permitió tres carreras y tres hits con seis ponches en seis entradas para los Padres.

Samad Taylor y Ty France impulsaron dos carreras cada uno para San Diego, y Jackson Merrill conectó tres hits.

France conectó un elevado de sacrificio que impulsó a Fernando Tatis Jr. Jake Cronenworth agregó un sencillo productor de carrera para darle a los Padres una ventaja de 2-0 en la primera entrada.

Kyle Karros conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada para los Rockies, y Adael Amador impulsó una carrera con un rodado en la primera.

Taylor conectó un sencillo al inicio de la cuarta entrada, robó la segunda base y anotó con un triple de Dustin Harris para poner el marcador 4-1. Taylor añadió un sencillo de dos carreras en la quinta entrada.