Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
17 de septiembre de 2026
79°Probabilidad de lluvias y tronadas
DeportesFútbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Messi llega a 100 goles con Inter Miami

El equipo venció al Cruz Azul de México para ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF

17 de septiembre de 2026 - 11:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lionel Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami tras ganar la Copa de Campeones Concacaf al vencer a Cruz Azul el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) (Lynne Sladky)
Por Tyler Carmona

Miami - Lionel Messi anotó el gol número 100 de su carrera con el Inter Miami y Casemiro agregó otro en la victoria el miércoles 2-0 del equipo de Miami ante Cruz Azul de México para ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF.

RELACIONADAS

Messi abrió el marcador a los 24 minutos, al rematar de cabeza un centro del uruguayo Luis Suárez para llegar a 100 goles en 115 apariciones en todas las competiciones con Miami.

El hito llegó ante el mismo club contra el que Messi anotó su primer gol con el Inter Miami. En julio del 2023 marcó de tiro libre en el tiempo de descuento para vencer a Cruz Azul 2-1 en su debut con el equipo.

Casemiro puso el 2-0 a los 81 minutos al rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Messi.

El mediocampista brasileño ha marcado cuatro goles, todos de cabeza, en sus últimos cinco partidos, después de anotar en tres encuentros consecutivos contra CF Montreal, Atlanta United y Chicago, antes de quedarse sin gol el sábado ante Nashville.

La victoria le dio al Inter Miami otro trofeo tres años después de la llegada de Messi. Miami ganó la Leagues Cup en 2023, el Supporters’ Shield en 2024 y la Copa MLS en 2025.

Inter Miami regresa a la actividad de la MLS el domingo, cuando reciba a San Diego FC en el Nu Stadium. Miami llega al partido en el segundo lugar de la clasificación de la Conferencia Este.

Lionel Messi, de Argentina, alza la Copa del Mundo tras vencer en la final a Francia, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Catar.Lionel Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo después de recibir el premio Balón de Oro al mejor jugador del torneo en 2022.Un mural de los futbolistas argentinos Diego Maradona y Lionel Messi decora una pared en Buenos Aires, Argentina, en la madrugada del jueves 30 de julio de 2026.
1 / 15 | En imágenes: Messi, de las frustraciones a la gloria eterna. Lionel Messi, de Argentina, alza la Copa del Mundo tras vencer en la final a Francia, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Catar. - Martin Meissner

Tags
Lionel MessiInter Miami
ACERCA DEL AUTOR
Tyler Carmona
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 17 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: