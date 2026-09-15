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Con fecha y rival: así será la despedida de Lionel Messi de Argentina

El astro rosarino cerrará su etapa con la Albiceleste en un encuentro especial que marcará el final de una era histórica para la selección

15 de septiembre de 2026 - 4:53 PM

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Lionel Messi ganó con Argentina dos Copas América y una Copa del Mundo, entre otros trofeos. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El astro Lionel Messi protagonizará su “último tango” con Argentina en un amistoso contra Benín el 6 de octubre en Buenos Aires.

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Messi, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, fue anotado en la nómina de 28 futbolistas convocados este martes por el técnico Lionel Scaloni para la serie de amistosos que disputará el subcampeón del mundo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclaró en un comunicado que Messi sólo disputará el duelo ante el combinado africano en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Previamente, Argentina se medirá contra Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba y contra Burkina Faso el 3 de octubre también en el Monumental.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, a nuestro emblema de la seleccion, a nuestro capitán, para que tenga la despedida que realmente se merece acá en Argentina”, dijo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un mensaje publicado en las redes sociales de la entidad.

Tapia confirmó que Messi aceptó la invitación al “último tango del mejor del mundo”.

El “Diez” decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022.

Los choques de fogueo marcarán, además, el reencuentro de la Albiceleste con sus hinchas tras el subcampeonato del último Mundial.

Lionel Messi, de Argentina, alza la Copa del Mundo tras vencer en la final a Francia, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Catar.Lionel Messi besa el trofeo de la Copa del Mundo después de recibir el premio Balón de Oro al mejor jugador del torneo en 2022.Un mural de los futbolistas argentinos Diego Maradona y Lionel Messi decora una pared en Buenos Aires, Argentina, en la madrugada del jueves 30 de julio de 2026.
1 / 15 | En imágenes: Messi, de las frustraciones a la gloria eterna. Lionel Messi, de Argentina, alza la Copa del Mundo tras vencer en la final a Francia, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Catar. - Martin Meissner

El foco también estará puesto en la continuidad del entrenador Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre. El estratega dio a entender que dejaría el puesto luego de la derrota 1—0 ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

Tapia, le ha ofrecido la renovación a Scaloni y dijo que por el momento no evalúa un reemplazante.

Entre los citados no figuran el lateral Nahuel Molina, el volante Leandro Paredes y el delantero Thiago Almada, quienes fueron suspendidos por agredir a rivales españoles tras perder la final del Mundial.

Paredes recibió 10 partidos de suspensión, Molina siete y Almada uno.

Tags
ArgentinaLionel MessiFIFAMundial de Fútbol 2026
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