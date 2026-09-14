Pidió un tatuaje de Lionel Messi, pero el insólito resultado se volvió viral

Por medio de las redes sociales comenzó a hacerse viral un video en el que un fanático de Lionel Messi se realizó un tatuaje del astro argentino en la espalda, pero nunca imaginó que el diseño sería un completo fracaso y se convertiría en tendencia.

La publicación ya cuenta con aproximadamente 50.000 ‘me gusta’ y más de 11,000 comentarios, en los que los internautas han comparado el rostro del futbolista con el del actor Nicolas Cage.

“¿Qué pasó, bro? Te pedí a Messi y me hiciste acordar a Nicolas Cage”, fue uno de los comentarios de los usuarios.

Aunque el joven documentó todo el proceso, desde que llegó al lugar hasta cómo quedó el resultado final, muchos le señalaron que no se tomó el tiempo de verificar que la imagen fuera la correcta y realmente se pareciera a Lionel Messi.

El diseño tenía las facciones desfiguradas. A pesar de que su intención era rendirle un homenaje al jugador más laureado de la historia, el resultado no terminó como esperaba.

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De acuerdo con la información publicada por ‘ColorSigns’, la página encargada de divulgar el video, el hecho ocurrió en la ciudad de Aachen, una ciudad balneario situada cerca de la frontera de Alemania con Bélgica y los Países Bajos.

Los usuarios en internet se burlaron del dibujo. ((TikTok /@colorsigns_tattoo))

La publicación recibió todo tipo de comentarios

Aunque uno de los comentarios que más se repetía señalaba que la imagen se parecía más al actor estadounidense que al rosarino, hubo otros usuarios que lo compararon con Marco Antonio Solís y Adrien Brody.

El dibujo no se parecía al astro argentino. ((Foto TikTok /@colorsigns_tattoo))

Sin embargo, otros lo bautizaron como el ‘Messi de Temu’, al escribir la popular frase: ‘Lo que pides vs. lo que te llega’.