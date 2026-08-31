El emotivo video que publicó Messi luego de anunciar su retiro de la selección argentina

( La Nación Argentina / GDA )

Minutos después del posteo en el que anunció su retiro de la selección argentina, Lionel Messi publicó un emotivo video en que hace un repaso por su carrera en el conjunto nacional.

El video que publicó Messi en su cuenta oficial tras el retiro en la selección argentina

El video, con imágenes de Messi desde chiquito hasta su consagración en Qatar está musicalizado por el tema Brindis de Soledad Pastorutti.

La canción fue compuesta por el productor Afo Verde y esta es su letra:

Seguir siguiendo al corazón

Y coquetear con la intuición

Seguir creciendo y esquivando las rutinas

Seguir soñando en un rincón

Seguir creyendo que hay un Dios

Que me endereza de un tirón la puntería

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, y aquí estoy

Tantos desiertos que crucé

Tantos atajos esquivé

Tantas batallas que pintaron mis heridas

Tantos incendios provoqué

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Tantos fracasos me probé

Que no me explico cómo canto todavía

Y es que siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, y aquí estoy

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida

Tantos festejos resigné

Tantos amigos extrañé

Tantos domingos muy lejos de mi familia

Tantas almohadas conocí

Tantas canciones me aprendí

Que los recuerdos me parecen de otras vidas

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, y aquí estoy

Tantas palizas esquivé

Tantas traiciones me compré

Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes

Con mil abrazos me cuidé

Con mil amores me curé

Juntando heridas sigo creyendo en la gente

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, pero hoy no

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida

Y en esas noches de luna

Donde los recuerdos son puñal

Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias

Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar

Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias

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Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida

La historia detrás de la canción que Messi eligió para su despedida

“Brindis” fue compuesta por Afo Verde para Soledad Pastorutti en 2006, cuando la cantante celebraba sus primeros diez años de carrera. El tema nació como una suerte de balance personal: habla de los sacrificios, los tropiezos, las ausencias y las heridas acumuladas a lo largo del camino, pero también de la decisión de seguir adelante y celebrar aquello que todavía está por venir.

En una entrevista con LA NACION publicada en 2025, Pastorutti reconstruyó también aquel momento y recordó la advertencia que le hizo el productor: “Acordate de este tema”. El tiempo le daría la razón, y ahora la define como “un himno” gracias al Diego, a Messi y a la Selección.

Con los años, la canción trascendió aquella historia original y adquirió un vínculo particular con el fútbol argentino. Uno de sus primeros grandes momentos ocurrió el 7 de octubre de 2006, durante un show de Soledad en el Teatro Gran Rex. Diego Maradona estaba entre el público y terminó subiendo al escenario. La cantante cerró el recital con “Brindis” y modificó parte de la letra para dedicársela especialmente al Diez. “Por otra noche con el Diego doy mi vida”, cantó antes de que ambos terminaran abrazados.

Años después, la canción volvió a aparecer ligada a la Selección argentina. Soledad contó que Lionel Scaloni le reveló que el plantel la cantaba en entrenamientos, concentraciones y viajes desde la Copa América 2021. El propio Messi confirmó luego que el tema tenía un significado especial para el grupo y que también los había acompañado durante el Mundial de Qatar.

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De hecho, el 18 de enero de 2023, exactamente un mes después de la final frente a Francia, Messi ya había utilizado “Brindis” para musicalizar otro video con imágenes de la conquista de la Copa del Mundo. “La canción de la Sole es significativa para nosotros. Nos hace sentir bien, son momentos especiales para nosotros”, explicó entonces el capitán sobre aquella elección.

Dos meses después, la historia tuvo otro capítulo. El 27 de marzo de 2023, durante el homenaje que la Conmebol realizó en Paraguay para los campeones del mundo, Pastorutti interpretó “Brindis” frente al plantel. Hacia el final de la canción bajó del escenario, se acercó a Messi, lo tomó de las manos y ambos terminaron fundidos en un abrazo.

La propia artista recordó tiempo después que la idea inicial era que Messi estuviera junto a ella durante la interpretación, pero prefirió que permaneciera con sus compañeros. “Fueron segundos, pero muy fuertes. Él me abrazó”, contó a LA NACION.