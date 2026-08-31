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Leandro Antonetti vuelve a marcar y mantiene su racha goleadora en Portugal

El futbolista puertorriqueño anotó por tercer partido consecutivo y suma tres goles en el inicio de la temporada con el Estrela Amadora

31 de agosto de 2026 - 11:14 AM

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Leandro Antonetti celebra uno de sus tres goles con el Estrela Amadora en el inicio de la temporada. (Estrela Amadora)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El delantero puertorriqueño Leandro Antonetti volvió a marcar este domingo con el Estrela Amadora en la Primeira Liga de Portugal, en la que disputa su segunda temporada.

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Antonetti ha anotado en cada uno de los tres partidos del Estrela Amadora en lo que va de campaña. El club ocupa el séptimo lugar de la tabla con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. El boricua, de hecho, también anotó en un amistoso el pasado 1 de agosto contra Al-Nassr, club donde juega actualmente Cristiano Ronaldo. Ese día no jugó el portugués.

En total, el atacante suma tres goles, incluido el que marcó el domingo en el minuto 83 para sellar la victoria del Estrela Amadora por 3-2 sobre Nacional.

El gol llegó de cabeza, luego de un centro desde la banda derecha que Antonetti remató entre los brazos del portero del Nacional.

Antonetti disputa su segunda temporada con el Estrela Amadora. En la campaña 2024-25 participó en 12 partidos con el club, pero no consiguió marcar.

El puertorriqueño ha producido tres de los siete goles del Estrela Amadora en la presente temporada.

Antonetti y el Estrela Amadora regresarán a la cancha el próximo sábado para enfrentar al Moreirense, que también consiguió una victoria este domingo.

A nivel individual, Antonetti marcha empatado en el segundo lugar de la Primera Liga de Portugal en goles. También registran tres dianas: Gabri Veiga (FC Porto), Iván Martínez (Arouca) y Luis Suárez (Sporting CP).

Tags
Leandro AntonettiPortugalFútbol profesionalSelección Nacional de Fútbol Masculino
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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