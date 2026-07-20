Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de julio de 2026
87°Bruma
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Dónde será el próximo Mundial? Así toma forma la Copa de la FIFA 2030

El campeonato celebrará los 100 años del primer torneo con una edición especial que reunirá a seis países anfitriones

20 de julio de 2026 - 10:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente Donald J. Trump entregan el trofeo al español Rodri (16) después del partido final de fútbol de la Copa del Mundo entre España y Argentina. (Matt Rourke)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

RELACIONADAS

---

La conclusión del Mundial 2026, con España como nueva campeona, abre la puerta a la próxima gran cita del fútbol: la Copa del Mundo 2030. El torneo ya tiene sedes definidas —España, Portugal y Marruecos, además de tres partidos inaugurales en Sudamérica—, pero todavía quedan varios asuntos por resolver, entre ellos el formato de competencia y la sede de la final.

La edición de 2030 será histórica. Por primera vez, un Mundial será organizado por países pertenecientes a tres confederaciones distintas: UEFA (Europa), CAF (África) y Conmebol (Sudamérica). También será la primera edición con partidos en tres continentes y la primera de carácter transoceánico.

Como parte de la celebración del centenario del torneo, que comenzó en 1930 en Montevideo, la FIFA determinó que Uruguay y Argentina —finalistas de aquella primera edición— alberguen partidos inaugurales, al igual que Paraguay, sede de la Conmebol.

En principio, el plan era mantener el formato estrenado en 2026, con 48 selecciones y 104 partidos. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió recientemente la posibilidad de una nueva ampliación: un Mundial con 64 equipos, 16 más que la edición recién concluida.

Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández.La final de la Copa del Mundo se fue a una prórroga por segunda edición seguida.El español Pau Cubarsí, de izquierda a derecha, Rodri y el portero Unai Simón posan con sus premios individuales.
1 / 13 | En imágenes: ¡España, campeona del mundo!. Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández. - Julio Cortez

La propuesta ha sido impulsada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien entiende que el Mundial del centenario debe convertirse en una celebración global con la participación del mayor número posible de selecciones.

Además, un torneo con 64 países tendría un formato más sencillo. Las dos mejores selecciones de cada uno de los 16 grupos avanzarían a los dieciseisavos de final, evitando la complejidad del sistema utilizado en 2026, que requirió evaluar múltiples escenarios para definir a los mejores terceros lugares.

Aunque Infantino no ha confirmado la ampliación, sí dejó abierta la puerta a discutir la posibilidad. En una entrevista con el medio suizo Blue News, el dirigente defendió que la Copa del Mundo debe ofrecer oportunidades a más naciones.

Lionel Messi observa entre lágrimas la celebración de España tras la final del Mundial 2026.El presidente Donald Trump, al centro, entrega a Lionel Messi, de Argentina, la medalla de subcampeón, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la derecha, observa al concluir la final del campeonato de la Copa Mundial de fútbol entre España y Argentina.Un solitario Lionel Messi se retira del campo tras el pitado final.
1 / 10 | En imágenes: las lágrimas que marcaron el adiós mundialista de Messi. Lionel Messi observa entre lágrimas la celebración de España tras la final del Mundial 2026. - Pamela Smith

“Cuando se organiza una Copa del Mundo es importante organizarla para el mundo entero, no solo para Europa y Sudamérica. Se le debería permitir a cada nación soñar con participar en la Copa del Mundo”, expresó.

El presidente de la FIFA destacó el crecimiento de selecciones que históricamente no eran protagonistas en el escenario mundial, como Cabo Verde, Egipto y Congo, que en 2026 compitieron frente a potencias como España, Argentina e Inglaterra.

Según Infantino, ampliar el torneo permitiría mantener el desarrollo del fútbol en distintas regiones. “Si no les das a los países pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, bloquearás su incentivo de seguir mejorando”, afirmó.

El formato no será el único debate rumbo a 2030. La sede de la final todavía no está definida. España considera que el partido por el título debe disputarse en su territorio, mientras Marruecos también aspira a recibir el encuentro decisivo con el nuevo estadio que construye en Casablanca, con capacidad proyectada para 115,000 espectadores.

Tags
Mundial de Fútbol 2026EspañaArgentinaFútbol profesionalFIFA
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: