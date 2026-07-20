¿Dónde será el próximo Mundial? Así toma forma la Copa de la FIFA 2030

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La conclusión del Mundial 2026, con España como nueva campeona, abre la puerta a la próxima gran cita del fútbol: la Copa del Mundo 2030. El torneo ya tiene sedes definidas —España, Portugal y Marruecos, además de tres partidos inaugurales en Sudamérica—, pero todavía quedan varios asuntos por resolver, entre ellos el formato de competencia y la sede de la final.

La edición de 2030 será histórica. Por primera vez, un Mundial será organizado por países pertenecientes a tres confederaciones distintas: UEFA (Europa), CAF (África) y Conmebol (Sudamérica). También será la primera edición con partidos en tres continentes y la primera de carácter transoceánico.

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Como parte de la celebración del centenario del torneo, que comenzó en 1930 en Montevideo, la FIFA determinó que Uruguay y Argentina —finalistas de aquella primera edición— alberguen partidos inaugurales, al igual que Paraguay, sede de la Conmebol.

En principio, el plan era mantener el formato estrenado en 2026, con 48 selecciones y 104 partidos. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió recientemente la posibilidad de una nueva ampliación: un Mundial con 64 equipos, 16 más que la edición recién concluida.

1 / 13 | En imágenes: ¡España, campeona del mundo!. Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández. - Julio Cortez 1 / 13 En imágenes: ¡España, campeona del mundo! Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández. Julio Cortez Compartir

La propuesta ha sido impulsada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien entiende que el Mundial del centenario debe convertirse en una celebración global con la participación del mayor número posible de selecciones.

Además, un torneo con 64 países tendría un formato más sencillo. Las dos mejores selecciones de cada uno de los 16 grupos avanzarían a los dieciseisavos de final, evitando la complejidad del sistema utilizado en 2026, que requirió evaluar múltiples escenarios para definir a los mejores terceros lugares.

Aunque Infantino no ha confirmado la ampliación, sí dejó abierta la puerta a discutir la posibilidad. En una entrevista con el medio suizo Blue News, el dirigente defendió que la Copa del Mundo debe ofrecer oportunidades a más naciones.

1 / 10 | En imágenes: las lágrimas que marcaron el adiós mundialista de Messi. Lionel Messi observa entre lágrimas la celebración de España tras la final del Mundial 2026. - Pamela Smith 1 / 10 En imágenes: las lágrimas que marcaron el adiós mundialista de Messi Lionel Messi observa entre lágrimas la celebración de España tras la final del Mundial 2026. Pamela Smith Compartir

“Cuando se organiza una Copa del Mundo es importante organizarla para el mundo entero, no solo para Europa y Sudamérica. Se le debería permitir a cada nación soñar con participar en la Copa del Mundo”, expresó.

El presidente de la FIFA destacó el crecimiento de selecciones que históricamente no eran protagonistas en el escenario mundial, como Cabo Verde, Egipto y Congo, que en 2026 compitieron frente a potencias como España, Argentina e Inglaterra.

Según Infantino, ampliar el torneo permitiría mantener el desarrollo del fútbol en distintas regiones. “Si no les das a los países pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, bloquearás su incentivo de seguir mejorando”, afirmó.