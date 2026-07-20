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El campeón volvió a casa: España inicia la celebración de su nueva corona

La Roja llegó con su segunda estrella y se prepara para compartir la gloria con una multitud en las calles madrileñas

20 de julio de 2026 - 10:31 AM

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Rodrigo Hernández, de España, levanta el trofeo de la Copa del Mundo junto al seleccionador español Luis de la Fuente, a la izquierda, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, a su llegada al aeropuerto de Madrid. (Manu Fernandez)
Por Agencia EFE
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La selección española de fútbol, campeona del mundo tras derrotar a Argentina en la final, regresó este lunes a Madrid con su segunda estrella y el trofeo dorado que exhibirá ante miles de aficionados en una jornada de celebración en el centro de la capital española.

Con una hora y media de retraso respecto al horario previsto, el avión de la selección aterrizó a las 2:25 p.m. (8:25 a.m., hora de Puerto Rico) en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Centenares de seguidores acudieron al lugar para recibir a sus ídolos, aunque los jugadores no salieron por la zona pública de llegadas.

Los primeros en aparecer por la escalerilla del Iberia A350 fueron el capitán Rodri Hernández, quien levantó el trofeo ante el cielo madrileño, el técnico Luis de la Fuente y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. Los tres fueron los encargados de encabezar el regreso de una delegación que lucía sonriente, aunque visiblemente cansada tras las celebraciones en Estados Unidos.

Precisamente, el festejo posterior al campeonato provocó que el vuelo de regreso saliera con retraso. En la aeronave se podía leer el mensaje “Despega un equipo, vuela un país”, lema que acompañó al equipo durante su travesía hacia Estados Unidos, donde conquistó la segunda estrella mundialista de España, luego de la obtenida en Sudáfrica 2010.

Los futbolistas, cuerpo técnico y miembros de la federación fueron trasladados desde la pista en un autobús con el mensaje “Enhorabuena campeones” rumbo a un hotel de Madrid, donde tendrán un breve descanso antes de comenzar una intensa agenda de recibimientos oficiales y festejos.

La celebración arrancará a las 5:30 p.m. (11:30 a.m. hora de Puerto Rico) con la visita a la Casa Real en el Palacio de La Zarzuela. Luego, el equipo acudirá a la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar cerca de las 7:00 p.m. (1:00 p.m. hora de Puerto Rico) un recorrido por las calles de Madrid en un autobús descubierto.

La ruta atravesará algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad hasta llegar a la plaza de Cibeles, donde se celebrará el acto principal con los aficionados.

Desde las 6:00 p.m. (12:00 p.m. hora de Puerto Rico), el escenario instalado en Cibeles contará con música, animación y espectáculos como antesala a la llegada del equipo, prevista alrededor de las 9:00 p.m. (3:00 p.m. hora de Puerto Rico). La RFEF informó que la celebración incluirá la participación de artistas invitados y varias sorpresas para los seguidores de La Roja.

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EspañaFIFAArgentinaMundial de Fútbol 2026Fútbol profesionalMadrid
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