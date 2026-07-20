Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de julio de 2026
82°Bruma
DeportesFútbol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

La fiesta mundialista que unió a fanáticos de España y Argentina en Eco’s Sports Park

El escenario puertorriqueño se convirtió en punto de encuentro para celebrar la definición del torneo más importante del fútbol

20 de julio de 2026 - 8:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La fanaticada española se unió para vitorear a su selección en el Eco’s Park de Hato Rey, donde fue minoría ante la multitud de seguidores argentinos. (alexis.cedeno)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

RELACIONADAS

---

España sufrió, pero ganó. Y ni hablar de su fanaticada, que acudió al Eco’s Sports Park de Hato Rey para vitorear a su selección.

Argentina estuvo en minoría dentro del campo ante España durante el segundo tiempo de la final, pero La Roja también estuvo en desventaja en las gradas de dicho lugar boricua, donde la albiceleste fue mayoría entre los más de 4,000 aficionados que asistieron al evento y que se llevaron el mejor de los recuerdos de la jornada.

Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández.La final de la Copa del Mundo se fue a una prórroga por segunda edición seguida.El español Pau Cubarsí, de izquierda a derecha, Rodri y el portero Unai Simón posan con sus premios individuales.
1 / 13 | En imágenes: ¡España, campeona del mundo!. Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández. - Julio Cortez

“Me llevo una experiencia. Es la primera vez que voy a un juego y ahora estoy aquí. La pasé bien aquí y allá”, dijo Adriana Sánchez, vestida con la camiseta de La Roja, quien además contó que presenció en persona el partido entre Brasil y Haití en Filadelfia durante la fase de grupos del Mundial.

Muchos de los aficionados presentes en Eco’s Sports Park eran niños o adolescentes cuando España conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010. Esta vez, miles de jóvenes se reunieron para celebrar a su selección, en un ambiente que parecía una verbena escolar o un concierto en el vecino Anfiteatro Tito Puente.

De hecho, el reguetonero Rauw Alejandro tenía alquiladas áreas allí durante el Mundial y bautizó su evento en la instalación como “La Tribuna del Fútbol”.

Lionel Messi observa entre lágrimas la celebración de España tras la final del Mundial 2026.El presidente Donald Trump, al centro, entrega a Lionel Messi, de Argentina, la medalla de subcampeón, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la derecha, observa al concluir la final del campeonato de la Copa Mundial de fútbol entre España y Argentina.Un solitario Lionel Messi se retira del campo tras el pitado final.
1 / 10 | En imágenes: las lágrimas que marcaron el adiós mundialista de Messi. Lionel Messi observa entre lágrimas la celebración de España tras la final del Mundial 2026. - Pamela Smith

Y los seguidores españoles tuvieron un nuevo motivo para celebrar, como fue el caso de Aníbal Sánchez.

“Un juegazo para mí. Luego de 16 años de espera, por fin pude ver a mi selección quedar campeona”, destacó Sánchez, también vestido con la camiseta de La Roja.

“Y para mí, Lamine Yamal, con 19 añitos, va a ser mucho más grande en el próximo Mundial”, agregó al referirse al fenómeno del FC Barcelona que conquistó la Copa del Mundo con España en su primer torneo mundialista.

Así de abarrotada lucía una de las cinco áreas de Eco’s Park, donde cientos de fanáticos se reunieron para disfrutar de la final.
Así de abarrotada lucía una de las cinco áreas de Eco’s Park, donde cientos de fanáticos se reunieron para disfrutar de la final. (alexis.cedeno)

España demostró ser un equipo superior a Argentina, que lució sin energías en la final y fue incapaz de definir las oportunidades como lo había hecho durante varias fases del torneo antes de llegar al partido decisivo.

Sin embargo, La Roja también pudo haber ganado con mayor comodidad, aunque mantuvo a su fanaticada en tensión hasta que Ferran Torres apareció con el gol de la victoria en el tiempo añadido.

“Pensé que iba a ser más cómodo porque España tuvo más la posesión del balón. Se le hizo más difícil de lo que pensé porque Argentina jugó a la defensa hasta el final, pero no le salió. Vino el gol cuando tenía que llegar”, indicó Javier Guzmán, también vestido con los colores de La Roja.

El Eco’s Park fue este domingo territorio argentino, como lo había sido el miércoles pasado el restaurante Juan Pan Pizza, donde este diario estuvo cubriendo la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

El español Norbert Tauler estaba este domingo en Eco’s Park como “cucaracha en baile de gallina”.

Hasta los canes se unieron al apoyo de Argentina y su número 10, Lionel Messi.
Hasta los canes se unieron al apoyo de Argentina y su número 10, Lionel Messi. (alexis.cedeno)

Los aficionados argentinos fueron mayoría y vivieron momentos de tensión luego del primer tiempo.

“Argentina tiene que mejorar un poquito ese ataque. Ha entregado mucho el balón. Está muy fuera de lugar, especialmente McAllister. Y, por el contrario, Rodri tiene el balón y cuando él lo tiene, todo ocurre”, apuntó Jorge Soto, de Bayamón.

Tags
ArgentinaEspañaFIFAMundial de Fútbol 2026Fútbol profesional
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: