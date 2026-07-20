La fiesta mundialista que unió a fanáticos de España y Argentina en Eco’s Sports Park

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España sufrió, pero ganó. Y ni hablar de su fanaticada, que acudió al Eco’s Sports Park de Hato Rey para vitorear a su selección.

Argentina estuvo en minoría dentro del campo ante España durante el segundo tiempo de la final, pero La Roja también estuvo en desventaja en las gradas de dicho lugar boricua, donde la albiceleste fue mayoría entre los más de 4,000 aficionados que asistieron al evento y que se llevaron el mejor de los recuerdos de la jornada.

1 / 13 | En imágenes: ¡España, campeona del mundo!. Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández. - Julio Cortez 1 / 13 En imágenes: ¡España, campeona del mundo! Fue una definición por el título de desigual dominio español, acentuado cuando Argentina se quedó con 10 hombres por la expulsión de su volante Enzo Fernández. Julio Cortez Compartir

“Me llevo una experiencia. Es la primera vez que voy a un juego y ahora estoy aquí. La pasé bien aquí y allá”, dijo Adriana Sánchez, vestida con la camiseta de La Roja, quien además contó que presenció en persona el partido entre Brasil y Haití en Filadelfia durante la fase de grupos del Mundial.

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Muchos de los aficionados presentes en Eco’s Sports Park eran niños o adolescentes cuando España conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010. Esta vez, miles de jóvenes se reunieron para celebrar a su selección, en un ambiente que parecía una verbena escolar o un concierto en el vecino Anfiteatro Tito Puente.

De hecho, el reguetonero Rauw Alejandro tenía alquiladas áreas allí durante el Mundial y bautizó su evento en la instalación como “La Tribuna del Fútbol”.

1 / 10 | En imágenes: las lágrimas que marcaron el adiós mundialista de Messi. Lionel Messi observa entre lágrimas la celebración de España tras la final del Mundial 2026. - Pamela Smith 1 / 10 En imágenes: las lágrimas que marcaron el adiós mundialista de Messi Lionel Messi observa entre lágrimas la celebración de España tras la final del Mundial 2026. Pamela Smith Compartir

Y los seguidores españoles tuvieron un nuevo motivo para celebrar, como fue el caso de Aníbal Sánchez.

“Un juegazo para mí. Luego de 16 años de espera, por fin pude ver a mi selección quedar campeona”, destacó Sánchez, también vestido con la camiseta de La Roja.

“Y para mí, Lamine Yamal, con 19 añitos, va a ser mucho más grande en el próximo Mundial”, agregó al referirse al fenómeno del FC Barcelona que conquistó la Copa del Mundo con España en su primer torneo mundialista.

Así de abarrotada lucía una de las cinco áreas de Eco’s Park, donde cientos de fanáticos se reunieron para disfrutar de la final. (alexis.cedeno)

España demostró ser un equipo superior a Argentina, que lució sin energías en la final y fue incapaz de definir las oportunidades como lo había hecho durante varias fases del torneo antes de llegar al partido decisivo.

Sin embargo, La Roja también pudo haber ganado con mayor comodidad, aunque mantuvo a su fanaticada en tensión hasta que Ferran Torres apareció con el gol de la victoria en el tiempo añadido.

“Pensé que iba a ser más cómodo porque España tuvo más la posesión del balón. Se le hizo más difícil de lo que pensé porque Argentina jugó a la defensa hasta el final, pero no le salió. Vino el gol cuando tenía que llegar”, indicó Javier Guzmán, también vestido con los colores de La Roja.

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El Eco’s Park fue este domingo territorio argentino, como lo había sido el miércoles pasado el restaurante Juan Pan Pizza, donde este diario estuvo cubriendo la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

El español Norbert Tauler estaba este domingo en Eco’s Park como “cucaracha en baile de gallina”.

Hasta los canes se unieron al apoyo de Argentina y su número 10, Lionel Messi. (alexis.cedeno)

Los aficionados argentinos fueron mayoría y vivieron momentos de tensión luego del primer tiempo.