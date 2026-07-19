¡La Roja vuelve a reinar! España conquista el Mundial 2026 en el último baile de Messi

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

---

España derrotó el domingo 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 para alcanzar nuevamente la gloria máxima y conquistar su segundo título, 16 años después de su primera consagración en Sudáfrica 2010.

El gol del triunfo lo marcó Ferran Torres en el segundo tiempo extra al 106′.

La Roja confirmó el surgimiento de una nueva generación de futbolistas que llegó al torneo con la misión de marcar una época y devolvió a España al trono del fútbol internacional.

Para Lionel Messi, la derrota significó el final de su última oportunidad de conquistar otro Mundial. El astro argentino se despidió del escenario mundialista con la huella imborrable de haber guiado a su selección al título en Catar 2022, pero sin poder repetir la hazaña en su última aparición.

PUBLICIDAD