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La FIFA abriría una investigación tras la trifulca que empañó la final del Mundial

El incidente involucró a Leandro Paredes, Eric García y Gavi durante las celebraciones por el título de España

20 de julio de 2026 - 10:18 AM

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El jugador español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con el jugador argentino Leandro Paredes (5) y Thiago Almada tras la final del Mundial entre España y Argentina. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
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Las celebraciones de España tras vencer a Argentina en la final del Mundial tomaron un giro desagradable cuando los jugadores se enfrentaron brevemente en el campo después del pitido final.

Las repeticiones de video mostraron a varios jugadores involucrados en un altercado, entre ellos el defensor argentino Leandro Paredes, quien pareció empujar a Eric Garcia, de España, sujetándolo por el cuello. Cuando el suplente español Gavi intervino, Paredes lo empujó al suelo.

Otros jugadores y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, acudieron rápidamente para desescalar la situación.

No estaba claro si alguno de los jugadores implicados sería sancionado. Según Sky Sports, la FIFA abrirá una investigación al respecto.

España necesitó tiempo extra para ganar la final del domingo por 1-0, después de que Argentina se quedara con 10 hombres cuando Enzo Fernández fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

Los jugadores de Argentina se quedaron de pie frente a sus aficionados, de espaldas al podio, cuando el plantel de España levantó el trofeo.

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Fútbol profesionalArgentinaEspañaFIFAMundial de Fútbol 2026
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