La FIFA abriría una investigación tras la trifulca que empañó la final del Mundial
El incidente involucró a Leandro Paredes, Eric García y Gavi durante las celebraciones por el título de España
20 de julio de 2026 - 10:18 AM
20 de julio de 2026 - 10:18 AM
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Las celebraciones de España tras vencer a Argentina en la final del Mundial tomaron un giro desagradable cuando los jugadores se enfrentaron brevemente en el campo después del pitido final.
Las repeticiones de video mostraron a varios jugadores involucrados en un altercado, entre ellos el defensor argentino Leandro Paredes, quien pareció empujar a Eric Garcia, de España, sujetándolo por el cuello. Cuando el suplente español Gavi intervino, Paredes lo empujó al suelo.
Otros jugadores y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, acudieron rápidamente para desescalar la situación.
No estaba claro si alguno de los jugadores implicados sería sancionado. Según Sky Sports, la FIFA abrirá una investigación al respecto.
España necesitó tiempo extra para ganar la final del domingo por 1-0, después de que Argentina se quedara con 10 hombres cuando Enzo Fernández fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla.
Argentine players punched, kicked and grabbed their Spanish counterparts by the throat as the World Cup final turned ugly after the final whistle.— Telegraph Football (@TeleFootball) July 20, 2026
Watch the whole moment, and see how things unfolded on the pitch in our report 👇https://t.co/ikSIoqb7XB pic.twitter.com/ygeFVcjbPJ
Los jugadores de Argentina se quedaron de pie frente a sus aficionados, de espaldas al podio, cuando el plantel de España levantó el trofeo.
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