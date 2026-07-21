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Caguas elimina a Santurce y enfrentará a Bayamón por un boleto a la final del BSN

Los Criollos cerraron la serie en seis partidos y buscarán arrebatarle la corona al campeón

21 de julio de 2026 - 12:04 AM

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Moses Brown anotó 18 puntos y capturó nueve rebotes en la victoria. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas aseguraron el lunes su boleto a la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al eliminar a los Cangrejeros de Santurce en seis partidos, tras imponerse 107-95 en el sexto encuentro celebrado en el Coliseo Roberto Clemente.

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Caguas cerró la serie 4-2 y se convirtió en el segundo equipo clasificado a la final de conferencia, donde se medirá con los Vaqueros de Bayamón por el pase a la serie de campeonato del BSN.

Los Criollos contaron nuevamente con una destacada actuación de su armador Travis Trice, quien lideró la ofensiva con 29 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes, quedándose a las puertas del triple-doble.

Louis King aportó 21 tantos y cinco asistencias, mientras que Moses Brown sumó 18 tantos. Christian “Cuco” López agregó 12 unidades en la victoria.

Por Santurce, Ángel Rodríguez encabezó la ofensiva con 19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Ian Clark terminó con 17 unidades, mientras que Jordan Howard añadió 20 puntos en el último partido de la temporada para los Cangrejeros.

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BaloncestoBSNCriollos de CaguasCangrejeros de Santurce
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