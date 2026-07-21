Caguas elimina a Santurce y enfrentará a Bayamón por un boleto a la final del BSN

Los Criollos de Caguas aseguraron el lunes su boleto a la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al eliminar a los Cangrejeros de Santurce en seis partidos, tras imponerse 107-95 en el sexto encuentro celebrado en el Coliseo Roberto Clemente.

Caguas cerró la serie 4-2 y se convirtió en el segundo equipo clasificado a la final de conferencia, donde se medirá con los Vaqueros de Bayamón por el pase a la serie de campeonato del BSN.

Los Criollos contaron nuevamente con una destacada actuación de su armador Travis Trice, quien lideró la ofensiva con 29 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes, quedándose a las puertas del triple-doble.

Louis King aportó 21 tantos y cinco asistencias, mientras que Moses Brown sumó 18 tantos. Christian “Cuco” López agregó 12 unidades en la victoria.