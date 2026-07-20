Tablazo: Jorge Vargas Jr. conquista el Haskell Stakes de $1 millón

El jinete puertorriqueño Jorge Vargas Jr., quien este mes regresó al Hipódromo Camarero para conquistar la tercera gema de la Triple Corona puertorriqueña, logró el sábado la victoria más importante de su carrera al imponerse en el Haskell Stakes (G1), en Nueva Jersey, a bordo del sorpresivo Baby Vino.

Baby Vino partió como amplio desfavorecido con momio de 28-1 en el prestigioso clásico, que repartió $1 millón en premios y otorgó un boleto automático al Breeders’ Cup Classic.

Vargas y Baby Vino resistieron el ataque final de Napoleon Solo, ganador del Preakness Stakes, montado por el experimentado jinete mexicano Paco López, para imponerse por medio cuerpo en el hipódromo Monmouth Park, en Nueva Jersey.

La victoria representó el primer triunfo de Grado 1 en la carrera de Vargas, quien obtuvo la monta de Baby Vino luego de que el jinete habitual del ejemplar, el estadounidense Tyler Gaffalione, decidiera bajarse del caballo días antes de la carrera.

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“Eso nunca me molesta”, dijo Vargas al portal Thoroughbred Daily News sobre la decisión de última hora de Gaffalione.

“Entiendo cómo funciona este negocio; llevo suficiente tiempo en él. Los entrenadores buscan jinetes de renombre para carreras como esta. Lo comprendo. Lindsay (Schultz, la entrenadora) tiene propietarios que quieren jinetes famosos; eso también lo entiendo. Trabajo caballos para Lindsay constantemente. Tuvimos la suerte de ganar dos carreras el fin de semana pasado. Cuando Tyler tomó su decisión, yo tuve la suerte de conseguir la monta”, expresó.

En el Haskell Stakes también participaron dos de los mejores jinetes de la actualidad: el puertorriqueño Irad Ortiz Jr., quien montó a Further Adu, y el francés Flavien Prat, sobre Iron Honor.

El triunfo también representó la primera victoria de Grado 1 para la entrenadora Lindsay Schultz.

Con el resultado, Baby Vino aseguró su clasificación al Breeders’ Cup Classic, la prueba más importante de la temporada para ejemplares de tres años y mayores.