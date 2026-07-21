¿Puede el caso de Montrezl Harrell provocar cambios en el BSN?

Luego de una temporada regular en la que los Atléticos de San Germán terminaron con la mejor marca de la sección B, el apoderado José “Cheo” Rivera identificó la inesperada suspensión por dopaje del refuerzo Montrezl Harrell como el acontecimiento que cambió el rumbo del equipo, eliminado 4-1 por los Leones de Ponce en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Rivera explicó que la organización conoció la sanción el 1 de julio, ya durante el receso previo a la postemporada, y aseguró que la noticia tomó por sorpresa tanto a la franquicia como al propio jugador, quien entendía que el caso relacionado con un control antidopaje en Australia había quedado resuelto desde el año pasado.

“No hubo forma de sustituirlo, no porque no quisiéramos ni porque no tuviéramos el dinero para hacerlo. Sencillamente no había nada en el mercado que nos pudiera ayudar”, afirmó Rivera, quien insistió en que la pérdida del importado fue determinante para las aspiraciones del conjunto.

La suspensión de Harrell fue anunciada por el BSN el 9 de julio, un día antes de que San Germán iniciara su serie de cuartos de final frente a los Leones de Ponce.

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Según explicó entonces el director de torneo, Ricardo Carrillo, el problema no fue que el jugador diera positivo a una sustancia prohibida, sino que no completó un control de dopaje al no proporcionar la cantidad de orina requerida para finalizar la muestra. La prueba fue realizada el 29 de enero de 2025, cuando militaba con los Adelaide 36ers de la liga de Australia.

Al abandonar el proceso sin completar la prueba, Harrell recibió una suspensión de dos años, que se extenderá hasta el 29 de enero de 2027.

La sanción definitiva le fue notificada al jugador el 29 de junio, fecha que coincidió con el último día de la temporada regular 2026 del BSN.

Se defiende de las críticas

El apoderado también rechazó las críticas de quienes señalaron que San Germán debió buscar otro refuerzo antes de comenzar los playoffs.

“No conseguimos nada que nos fuera a mejorar en esa parte de la temporada”, sostuvo Rivera, al tiempo que reconoció el desempeño de Ponce en la serie.

“Ponce jugó muy bien y no pudimos sacar los juegos. Tuvimos oportunidades de ganar partidos, pero no los cerramos”, agregó.

Rivera recordó que durante toda la temporada había advertido que el alcance del equipo dependería de las bajas que pudiera sufrir.

“Yo siempre dije que nosotros íbamos a llegar tan lejos como las lesiones nos permitieran llegar. Esta vez no fue una lesión, fue una situación que nadie podía imaginar porque ocurrió en otra liga hace más de un año”, expresó.

A raíz de lo ocurrido, adelantó que propondrá discutir el tema en la próxima reunión de la Junta de Directores del BSN con el fin de buscar mecanismos que protejan a las franquicias de situaciones similares.

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“Esto me pasó a mí ahora, pero le puede pasar a cualquier otro equipo. Las inversiones que se hacen aquí son grandes y tenemos que buscar la forma de proteger las franquicias”, señaló.

Rivera explicó que la organización hizo gestiones inmediatamente después de conocer la sanción, incluyendo la contratación de abogados y la presentación de los recursos disponibles, aunque reconoció que las posibilidades de revertir la decisión eran mínimas.

En cuanto al futuro del equipo, confirmó que el dirigente Eddie Casiano continuará al frente de los Atléticos y aseguró que la evaluación de la temporada ya comenzó.

“Desde ya sale que Eddie Casiano se mantiene en San Germán”, afirmó Rivera, quien reiteró que mantiene plena confianza en el veterano dirigente.

No obstante, adelantó que la organización podría realizar cambios importantes de cara a la próxima campaña.

“De haber cambios, va a haber cambios. Puede haber cambios drásticos en otras cosas que no sea el cuerpo técnico. Pero sí puede haber cambios drásticos, pero solo lo estaremos evaluando durante los próximos”, indicó, sin ofrecer mayores detalles.

Incluso, al preguntársele sobre la posibilidad de vender la franquicia o abandonar la dirección del equipo, Rivera respondió que “todo está en evaluación”, aunque aclaró que, por el momento, continúa al frente de los Atléticos.