La transformación de los Leones de Ponce llegó en el momento indicado

La contundente eliminación del líder de la Conferencia B confirmó la transformación de los Leones de Ponce en la postemporada. Por eso, dentro de la organización no le conceden mayor importancia a lo ocurrido durante la temporada regular y ya aplican la misma filosofía de cara a la final de conferencia.

“La temporada regular es la temporada regular”.

Esa es la frase con la que el gerente general de los Leones, Gaby Ortiz, resume el momento que vive el equipo, luego de sorprender a los Atléticos de San Germán y avanzar a la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), donde enfrentarán a los Santeros de Aguada o a los Capitanes de Arecibo.

Ponce despachó con rapidez a San Germán, a pesar de que los Atléticos terminaron con el mejor récord de la Conferencia B y de que los Leones finalizaron la temporada regular con marca de 15-19.

“Nos sentimos bien, satisfechos. La temporada regular es la temporada regular”, expresó Ortiz.

PUBLICIDAD

San Germán dominó 3-1 la serie particular durante la fase regular. Sin embargo, en los cuartos de final Ponce respondió con una contundente victoria 4-1.

Ortiz señaló que la temporada regular fue un maratón en el que los Leones enfrentaron múltiples adversidades, especialmente por lesiones al inicio de la campaña, mientras que San Germán tuvo un comienzo sólido.

“Tuvieron un gran arranque y se robaron la salida”, comentó.

Añadió que el panorama cambió con el paso de la temporada: mientras San Germán sufrió bajas importantes en la recta final, Ponce llegó a la postemporada jugando su mejor baloncesto.

“San Germán pasó por lo contrario”, dijo en referencia a las ausencias que afectaron a los Atléticos, entre ellas la de André Curbelo por varios partidos. “Pero eso no es problema de nosotros”.

En el quinto y último juego de la serie, San Germán tampoco contó con su refuerzo Devon Daniels, quien cumplió una suspensión tras golpear a Jezreel “Macho” De Jesús al finalizar el cuarto encuentro.

Desde su regreso a la Selección Nacional, Jezreel de Jesús ha elevado su nivel. (José Raúl Santana / BSN)

“Macho” está encendido

Ortiz también resaltó el nivel que ha mostrado De Jesús, asegurando que su gran momento se ha extendido desde su participación con la Selección Nacional durante la más reciente ventana clasificatoria, en la que brilló frente a Bahamas.

“A la verdad que ‘Macho’ quizás ha sido el mejor jugador de la liga en el último mes y medio. Lo que ha hecho es impresionante. También lo hizo con la Selección. Es el mejor stretch que ha tenido. Ha anotado con eficiencia, ha distribuido el balón y ha jugado su mejor baloncesto", afirmó.

PUBLICIDAD

De Jesús anotó 25 y 31 puntos en dos de las cuatro victorias de los Leones, que perdieron el primer partido de la serie antes de enlazar cuatro triunfos consecutivos.

Ortiz también destacó el aporte de los refuerzos Jalen Crutcher, Brady Manek y Thomas Robinson.

“Crutcher ha sido muy eficiente durante toda la temporada. Manek también. Thomas se ha insertado muy bien. Desde que llegó solo hemos perdido tres juegos con él en cancha. Nos ha dado esa presencia que necesitábamos”, indicó Ortiz, quien confirmó que los tres permanecerán con el equipo para la próxima ronda.

Los Leones vuelven a colocarse a las puertas de una final del BSN por segundo año consecutivo, luego de terminar como subcampeones en 2025.

Su próximo reto será la final de la Conferencia B frente a Aguada o Arecibo. Los Santeros dominan esa serie 3-2 y este domingo reciben a los Capitanes con la oportunidad de asegurar el pase.

Fanáticos de los Leones abarrotan las gradas del Coliseo Arquelio Torres Ramírez. (José Raúl Santana / BSN)

Durante la temporada regular, Ponce ganó la serie particular tanto ante Aguada como ante Arecibo. Frente a los Santeros se impuso 3-1.

Sin embargo, Ortiz insiste en que esos resultados ya quedaron atrás.

“De nuevo, de nada importa lo que pasó. Empezamos en cero. Son equipos bien dirigidos, con jugadores que han ganado campeonatos. Va a ser una gran serie. Hay que mantener la humildad, el enfoque y jugar nuestro baloncesto”, sostuvo.

La final de conferencia comenzará el 25 de julio, lo que le permitirá a los Leones aprovechar varios días de descanso.