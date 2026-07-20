La fórmula mundialista de Puerto Rico toma forma tras el Centrobasket

La conquista del título del Centrobasket Femenino 2026 dejó satisfecha a la Selección Nacional no solo por la medalla de oro, sino porque el torneo cumplió el principal objetivo con el que Puerto Rico llegó a Managua: servir como una etapa importante de preparación rumbo a la Copa del Mundo FIBA, que se celebrará en septiembre en Alemania.

Así lo aseguró el dirigente Gerardo “Jerry” Batista, quien destacó que el equipo pudo competir con un grupo muy parecido al que representará a Puerto Rico en el Mundial, algo distinto a lo ocurrido en las dos ediciones anteriores del torneo regional.

“Fuimos con esa expectativa, con la expectativa de tener a la mayor parte de las jugadoras del equipo en este torneo para que nos sirviera como parte de la preparación para el Mundial”, expresó Batista en entrevista con El Nuevo Día.

Batista recordó que para los Centrobasket de 2022 y 2024, el cuerpo técnico había optado por alternar a varias de las veteranas con jugadoras prospectos para acelerar el proceso de desarrollo. Esta vez, en cambio, mantuvo la base del equipo mundialista, aunque también abrió espacio para el relevo.

PUBLICIDAD

Él técnico apuntó que las debutantes Franchesca Torres y Abeliz Rodríguez Santiago sumaron sus primeras experiencias con la selección mayor, mientras que Denise Solís regresó al equipo tras no estar en la ventana de marzo.

“En términos generales yo creo que le sacamos mucho provecho, sobre todo que tuvimos tres buenos juegos con Isla Vírgenes, República Dominicana y México”, dijo Batista.

“Fueron tres juegos contra equipos que son buenos, que han mejorado mucho y que están en un buen nivel. Al final del camino pudimos ganar esos partidos y ponernos en esa posición de volver a repetir”.

Puerto Rico conquistó el Centrobasket con marca invicta y aseguró su clasificación al FIBA AmeriCup Femenino 2027. El título representó el sexto de su historia y el quinto consecutivo, tras coronarse en las ediciones de 2010, 2018, 2021, 2022 y 2024.

Un ataque balanceado

Batista manifestó que uno de los aspectos que más le agradó fue el funcionamiento ofensivo del conjunto, que distribuyó bien la anotación durante todo el campeonato.

Sin embargo, entiende que todavía hay margen para mejorar antes del Mundial.

El dirigente identificó la defensa y el control de los rebotes, especialmente ante equipos de mayor estatura, como las principales áreas de trabajo durante las próximas semanas.

“Lo que hay que trabajar es la defensa. Ahí todavía nos queda mucho por mejorar, sobre todo contra equipos más altos. Tenemos que hacer un mejor trabajo en los rebotes. Esa será la consigna cuando regresemos”, afirmó.

Sin descanso

Las jugadoras tendrán unos días de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos a principios de agosto para continuar la preparación mundialista.

PUBLICIDAD

Batista, por su parte, prácticamente no tendrá pausa.

El técnico viajará directamente a República Dominicana para dirigir a la selección femenina sub 20 que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará implantar la misma filosofía que ha desarrollado con el equipo adulto.

El baloncesto femenino empieza el 25 de julio. Puerto Rico se medirá ese día ante Nicaragua desde las 3:00 p.m.