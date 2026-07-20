Millones de personas reciben a España tras conquistar su segundo Mundial
La selección campeona recorrió las calles de Madrid en una celebración multitudinaria junto al trofeo que devolvió la gloria al fútbol español
20 de julio de 2026 - 5:15 PM
20 de julio de 2026 - 5:15 PM
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La selección española convirtió este lunes las calles de Madrid en un mar de camisetas rojas y banderas luego de conquistar su segundo Mundial. Cerca de dos millones de personas, según datos de la Delegación del Gobierno en la capital, salieron a recibir a los nuevos campeones del mundo tras su victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada el domingo.
Los integrantes del combinado nacional llegaron a la Plaza de Cibeles a las 10:10 p.m. (4:10 p.m. hora de Puerto Rico), donde estaba preparado el cierre de la celebración junto al Ayuntamiento de Madrid. La llegada estuvo marcada por cánticos, fotografías y la presencia del trofeo de la Copa del Mundo, que los jugadores compartieron con los aficionados desde un autobús descapotado.
La ruta de los campeones comenzó cerca de las 8:00 p.m. (2:00 p.m. hora de la isla) en Moncloa y recorrió algunas de las principales vías de la capital española, incluyendo las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova —en sentido contrario—, Goya, Serrano, la Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, hasta culminar en Cibeles.
Durante el trayecto, los futbolistas interactuaron con los fanáticos que llenaron aceras, calles y espacios públicos. Los jugadores bailaron, grabaron videos con sus teléfonos y entonaron canciones junto a los miles de seguidores que acompañaron la caravana.
La celebración central estaba programada para comenzar a las 9:00 p.m. (3:00 p.m. hora de Puerto Rico) y extenderse hasta las 11:00 p.m. (5:00 p.m. hora de la isla), aunque el programa sufrió retrasos debido a la multitud que acompañó al equipo. En la Plaza de Cibeles esperaban alrededor de 120,000 personas para el cierre de los festejos, que incluyeron presentaciones musicales de artistas como Arde Bogotá, Viva Suecia, Ana Mena, Lola Índigo y Aitana.
Antes de encontrarse con sus seguidores, los jugadores participaron en las recepciones oficiales tras regresar a España. La jornada comenzó en el Palacio de la Zarzuela, donde fueron recibidos por el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
El monarca felicitó al equipo por lo que describió como un “triunfo épico” y destacó el esfuerzo colectivo que llevó a España a levantar nuevamente la Copa del Mundo.
“Venís cansados, pero qué cansancio más rico”, expresó Felipe VI a los jugadores, a quienes elogió por mantenerse unidos durante un torneo en el que enfrentaron presión y críticas.
El rey resaltó el estilo de juego de la selección, su técnica, dominio del balón y capacidad para combinar “cabeza y corazón” durante el camino al campeonato.
“Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía; lleváis para siempre esas dos estrellas”, afirmó Felipe VI.
España sumó así su segundo título mundial masculino, después del conquistado en 2010, y el monarca también recordó que el país es doblemente campeón del mundo, luego del campeonato logrado por la selección femenina en 2023.
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