Carlos Beltrán confirma que habló con los Mets sobre la posibilidad de dirigir

Carlos Beltrán reconoció este lunes que conversó con varias personas dentro de la organización de los Mets de Nueva York sobre la posibilidad de asumir como dirigente del equipo para la temporada 2026, tras el despido de Carlos Mendoza, y aseguró que dirigir en las Grandes Ligas continúa siendo una de sus metas.

Beltrán habló durante una sesión vía Zoom con múltiples medios que cubren el béisbol, convocada por el Salón de la Fama del Béisbol, donde el puertorriqueño será exaltado la próxima semana.

A preguntas de periodistas estadounidenses, el exjugador de los Mets confirmó que llegó a discutir la posibilidad de dirigir al equipo, pero explicó que las conversaciones no avanzaron porque entendió que no era el momento adecuado.

“El respeto que le tengo a (Carlos) Mendoza, cuando era parte de los Mets, es grande”, expresó Beltrán, mientras elogiaba al dirigente venezolano despedido esta temporada.

“Y sí, tuve conversaciones con gente dentro de la organización. Pero entendí que no era lo correcto para hacer”, reconoció Beltrán en respuesta a una pregunta del periodista Brian Heyman durante la videoconferencia.

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Beltrán y los Mets habían llegado a un acuerdo en 2019 para que el puertorriqueño asumiera como dirigente en 2020. Sin embargo, su vínculo con el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston durante la temporada del campeonato de la Serie Mundial de 2017 provocó que la organización de Nueva York pusiera fin al acuerdo antes de que dirigiera un partido.

Desde entonces, Beltrán se ha mantenido ligado a los Mets y, de hecho, la próxima semana será exaltado al Salón de la Fama con la gorra de la franquicia. Será apenas el tercer jugador de los Mets en ingresar a Cooperstown, uniéndose al legendario lanzador Tom Seaver.

El nombre de Beltrán ha sido mencionado como una posible opción para dirigir a los Mets en 2027. La organización atraviesa una temporada complicada y actualmente se encuentra fuera de posición de postemporada, además de enfrentar situaciones internas en el camerino.

El futuro miembro del Salón de la Fama reiteró que su interés por dirigir permanece vigente, aunque indicó que analizaría cualquier oportunidad con detenimiento.

“Tengo que decir que todavía es mi meta tener la oportunidad de dirigir”, afirmó Beltrán, quien se retiró como jugador en 2017.

“Pero ahora trabajo como asesor de la organización y me encanta lo que hago porque me dan la oportunidad de estar alrededor de gente que toma importantes decisiones. Me permiten dar mi punto de vista en cuanto a situaciones, jugadores, estrategias o cualquier tema relacionado con ganar”, explicó.

Beltrán también recordó su trayectoria como jugador, en la que brilló especialmente en la postemporada. Con los Astros de Houston bateó para .435 en 56 turnos durante los playoffs de 2004, además de participar en series de postemporada con los Mets, Cardinals de San Luis, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas.

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