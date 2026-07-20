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Puerto Rico debuta con goleada sobre Guatemala en el polo acuático femenino

Las boricuas se impusieron 22-3 en el primer partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

20 de julio de 2026 - 2:17 PM

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Las boricuas dominaron los cuatro parciales y contaron con 11 jugadoras que se hicieron presentes en el marcador. (Ricardo Rojas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La Selección Nacional femenina de polo acuático abrió su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una cómoda victoria de 22-3 sobre Guatemala.

Aunque la ceremonia de inauguración de la justa regional está programada para el 24 de julio, el calendario competitivo arrancó este lunes con el polo acuático.

Las boricuas dominaron los cuatro parciales y contaron con 11 jugadoras que se hicieron presentes en el marcador. Amanda Ortiz, Milena Guzmán y Perla del Mar Román lideraron la ofensiva con tres goles cada una, todos en cinco intentos.

En total, Puerto Rico convirtió 22 de sus 42 lanzamientos para un porcentaje de efectividad ofensiva de 52%.

Por Guatemala, Sally Guzmán fue la mejor anotadora con dos goles en cuatro intentos, mientras Keila Paxtor añadió uno. Las centroamericanas convirtieron apenas tres de sus 18 lanzamientos para una efectividad de 17%.

El calendario competitivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 arrancó este lunes con el polo acuático.
El calendario competitivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 arrancó este lunes con el polo acuático. (Ricardo Rojas)

El equipo femenino volverá a la acción el martes, cuando se enfrente a México a partir de las 9:20 a.m. Las mexicanas llegan al partido tras vencer el lunes por la mañana a Venezuela, 24-5.

A Puerto Rico le resta un partido este lunes cuando el combinado masculino, campeón defensor, inicie la defensa de su título ante México desde las 6:40 p.m.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribePolo acuático
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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