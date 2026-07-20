Aguada despacha a Arecibo y cita a los Leones en la final de la Conferencia B

Con una reacción oportuna en el último parcial, los Santeros de Aguada sellaron el lunes su pase a la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar 101-94 a los Capitanes de Arecibo en el sexto juego de la serie semifinal.

Con el triunfo, prevalecieron en seis juegos en la serie y ahora enfrentarán a los Leones de Ponce por el campeonato de conferencia.

Aunque Aguada llegó a tener ventaja de 21 puntos tras abrir el encuentro con un ‘rally’ de 15-0 y dominar el primer parcial 30-9, los Capitanes reaccionaron en la segunda mitad. Arecibo borró el déficit y tomó su primera ventaja del partido cuando Alfonso Plummer convirtió un triple para poner el marcador 77-76 con 20 segundos por jugar del tercer cuarto.

Sin embargo, los Santeros respondieron en el momento decisivo. Con el marcador 88-85 a cinco minutos del final, los locales recuperaron el control del encuentro con una sólida ejecución ofensiva y defensiva para imponerse 25-17 en el último cuarto.

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John Holland lideró a Aguada con 25 puntos y cinco triples. Iván Gandía añadió 22 unidades y cinco asistencias, mientras Joel Soriano aportó un doble-doble de 22 puntos, 12 rebotes y tres bloqueos. Por Arecibo, Rafael Pinzón fue el mejor anotador con 30 tantos.