San Sebastián y Guaynabo no jugarán en la temporada 2026-27 del Voleibol Superior Masculino

Los subcampeones Caribes de San Sebastián y los Mets de Guaynabo recesarán durante la temporada 2026-27 del Voleibol Superior Masculino (LVSM), decisión que provocará que varias de sus principales figuras entren al sorteo de jugadores, entre ellas Pelegrín Vargas Jr., Howard García, Pedro Molina y Antonio Elías, todos integrantes o exintegrantes de la Selección Nacional.

El director del torneo, Jaime Vázquez, informó este lunes que el VSM aprobó las dispensas solicitadas por ambas franquicias y fijó para el 22 de agosto la celebración del sorteo.

“Definitivamente es penoso”, resumió Vázquez al referirse a la ausencia de dos de las principales franquicias del torneo.

Las dispensas fueron concedidas debido a que las canchas de ambos equipos estarán bajo reparaciones municipales durante las fechas en que se celebrará la temporada 2026-27, la cual comenzará en octubre y se extenderá hasta el próximo año.

“San Sebastián tiene una de las fanaticadas más fieles de la liga desde que ese grupo de apoderados asumió el control de la franquicia. Todos los años llegan a la etapa final y terminan campeones o subcampeones. Ambas franquicias hicieron gestiones para jugar en otras canchas, pero no fue posible”, explicó Vázquez.

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Con el receso de San Sebastián y Guaynabo, el torneo se jugará con seis equipos: Plataneros de Corozal, Changos de Naranjito, Gigantes de Adjuntas, Patriotas de Lares, Gigantes de Carolina y los campeones defensores Cafeteros de Yauco.

Vázquez añadió que Corozal y Naranjito tendrán dos selecciones cada uno en la primera ronda del sorteo. Los Plataneros escogerán con el primer y quinto turno, mientras que los Changos lo harán con el tercero y cuarto.

Entre los jugadores de los Caribes que estarán disponibles en el sorteo sobresalen el estelar atacante de esquina Pelegrín Vargas Jr., Pedro Molina, también atacante de esquina de la Selección Nacional y adquirido recientemente desde los Patriotas de Lares, así como el central Pedrito Nieves.