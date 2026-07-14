Jamille Torres llega a la Major League Volleyball como asistente

El técnico naranjiteño Jamille Torres aceptó un puesto como asistente en la emergente Major League Volleyball (MLV) de Estados Unidos, liga que iniciará sus preparativos en noviembre de cara a su temporada inaugural en 2027.

Torres será asistente en el equipo Dallas Pulse, en donde trabaja su compatriota Jesús Echavarría y en donde jugarán la líbero nacional Shara Venegas, así como la atacante Alondra Vázquez.

El conjunto es dirigido por Shannon Winzer, quien anteriormente estuvo al frente de las selecciones de Canadá y Australia, segú el resumén de la técncico en la página web de Dallas Pulse.

Torres aseguró a este diario que su nuevo compromiso en la MLV no entra en conflicto con su labor al frente de la talentosa Selección Nacional masculina.

El entrenador se unirá en Estados Unidos a los también técnicos puertorriqueños Fernando Morales y Echevarría, mientras que Ángel Pérez recientemente fue contratado como asistente en Florida State University, en la NCAA.

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Morales dirigirá en League One Volleyball, que es una segunda liga emergente de Estados Unidos.

Donde sí surgió un conflicto fue con el calendario del Voleibol Superior Masculino. Torres explicó que tuvo que romper un compromiso previo con una de las franquicias participantes, cuyo nombre prefirió mantener en reserva.

“La parte difícil de esto fue llamar al apoderado. Ya tenía un compromiso. Pero esta es una oportunidad para seguir creciendo”, dijo Torres.

El torneo del Voleibol Superior 2026-27 iniciará en noviembre.

Uno de los aspectos que más entusiasma a Torres es la oportunidad de trabajar a tiempo completo con un solo equipo.

Explicó que esa dinámica contrasta con su realidad en Puerto Rico, donde divide su tiempo entre el Voleibol Superior, la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), clubes, colegios y la Selección Nacional.

“En Puerto Rico es profesional, pero es partime. En Estados Unidos es una cultura profesional de voleibol. Es a tiempo completo con un equipo. Voy a aprender y luego a transmitir esa cultura profesional", dijo.

Otro factor importante es la compensación económica. Aunque no reveló el monto de su contrato, sí dejó claro que representa un importante avance.

“Es más de lo que me gano en Puerto Rico entre las dos ligas superiores”, dijo.

“Pero quería tener la experiencia, ver cómo puedo seguir creciendo más allá de una decision económica”, agregó.

Morales reveló a este diario que su salario como dirigente en la LOVB asciende a una cifra de seis dígitos.

Torres también considera que la experiencia en el voleibol femenino fortalecerá su trabajo con la Selección Nacional masculina, que afronta un verano importante y cuenta con una prometedora base de jugadores.

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El combinado reúne a figuras consolidadas como los atacantes Pedro Molina y Pelegrín Vargas Jr., el acomodador Kevín Rodríguez y el líbero Árnel Cabrera, además de jóvenes con gran proyección como Klistan Lawrence, Axel Meléndez y otros talentos emergentes.

Para Torres, se trata del grupo con mayor potencial desde la generación mundialista encabezada por Héctor “Picky” Soto.