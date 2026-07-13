Yariel Soto llega en ascenso al decatlón de Santo Domingo 2026

El atleta boricua de eventos múltiples Yariel Soto logró el pasado fin de semana una marca personal al superar por segunda vez en su carrera la barrera de los 8,000 puntos en el decatlón, durante una competencia celebrada en Europa.

De repetir una ejecución similar en los Juegos Santo Domingo 2026, Soto tendría la oportunidad de mejorar el bronce que conquistó en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Soto sumó 8,124 puntos en la Copa de Eventos Combinados de World Athletics, celebrada en Polonia, donde se impuso ante otros 11 decatletas. La actuación representó una marca personal y su segundo registro por encima de los 8,000 puntos en su carrera.

Su marca previa era de 8,017 puntos, lograda en el Campeonato de la NCAA de 2023. De esta forma, el resultado en Polonia se convirtió en su mejor desempeño en un decatlón en tres años.

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En San Salvador 2023, Soto conquistó la medalla de bronce con 7,762 puntos. El oro fue para el también boricua Ayden Owens-Delerme, eventual medallista mundial, quien acumuló 8,281 puntos. Owens-Delerme no competirá en los Juegos Santo Domingo 2026.

Durante su actuación en Polonia, Soto estableció una marca personal en los 1,500 metros con tiempo de 4:23.61 minutos. Su registro anterior era de 4:23.87, conseguido en el Campeonato de la NCAA de 2024.

Además, el puertorriqueño se acercó a sus mejores marcas personales en los 110 metros con vallas, los 100 metros, el impulso de la bala y el salto de longitud.

Soto también consiguió sus mejores marcas de la temporada en ocho de las 10 pruebas que componen el decatlón, una señal del progreso que ha mostrado en esta etapa de preparación.

El decatlón en Polonia fue el tercero de su temporada 2026, incluyendo una competencia bajo techo en pista y campo.