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El nativo El Beato domina en la preclasificatoria al Clásico del Caribe

Ganó de punta a punta la prueba de 1 1/16 de milla ante un buen grupo de tresañeros

28 de agosto de 2026 - 9:51 PM

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El Beato, en el círculo de ganadores de Camarero luego de imponerse en la séptima carrera. Le acompañan, desde la izquierda, el entrenador Jason Lisboa y sus propietarios, Orlando y Reinaldo Rivera, del Establo Los Changos. (Cortesía/Establo Los Changos)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Canóvanas - El Beato, con la conducción de Jorge I. Vélez, dominó este jueves la séptima carrera del Hipódromo Camarero y parece haber levantado la mano en la división de tresañeros nativos de cara al Clásico del Caribe.

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El Beato ganó de punta a punta la prueba de 1 1/16 de milla, en la que también participaron dos ganadores de pruebas de la Triple Corona boricua, incluido Don Octavio.

El Beato, que era el segundo candidato, se impuso por casi ocho cuerpos para el entrenador Jason Lisboa y el Establo Los Changos.

“Es un caballo al que se le ha ido buscando la vuelta”, dijo Vélez sobre el potro, que ganó su primera carrera en 2026 y suma ocho presentaciones en total.

“Empezamos a correrlo calmadito. Luego, en la segunda pata de la Triple Corona, lo corrimos peleando la punta, con fraccionales duros, y no nos respondió como queríamos. En la última, en la tercera pata, decidimos irnos a la punta con él y corrió bien. Y hoy, el grupo nos dejó correr más tranquilo al principio, en la delantera, y respondió bien”, detalló Vélez.

Los fraccionales fueron de 25.27 y 50.38 segundos.

Exitoso llegó segundo, seguido por Elsa Pito en el tercer puesto y Campesino en el cuarto.

Los ganadores de carreras de la Triple Corona Don Octavio y Bateador no figuraron en la carrera, que contó con un total de 10 ejemplares.

El próximo evento clásico para los nativos tresañeros será el 27 de septiembre en el Hipódromo Antonio Fernández Castrillón.

El Clásico del Caribe se celebrará en diciembre en Camarero.

“El Beato levanta la mano en la división”, destacó su entrenador, Lisboa.

“Con las últimas dos demostraciones, entiendo que tenemos un caballo decente, bueno. Los dueños se dejan llevar, quieren y no escatiman en el caballo. Hemos tenido calma con él y aquí se ven los frutos”, expresó Lisboa.

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Hipismo puertorriqueñoHipódromo CamareroSerie Hípica del CaribeHipismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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