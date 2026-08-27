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José Luis Ortiz y Golden Tempo regresan con miras al Breeders’ Cup Classic

El jinete boricua competirá el sábado en el clásico Travers, una de las principales carreras preparatorias para la cita millonaria de noviembre

27 de agosto de 2026 - 5:08 PM

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El jinete José Luis Ortiz y Golden Tempo reaparecerán este sábado en Saratoga, en el clásico Travers, una carrera preparatoria para el Breeders’ Cup Classic. (Yuki Iwamura)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El jinete boricua José Luis Ortiz y el destacado tresañero Golden Tempo reaparecerán el sábado en el clásico Travers, una carrera preparatoria para el Breeders’ Cup Classic, que repartirá $7 millones.

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El Travers, que se celebrará en el hipódromo Saratoga, en Nueva York, contará con otros nueve ejemplares, tres de ellos con jinetes puertorriqueños, incluido Manuel Franco, quien está teniendo uno de sus mejores años en Saratoga.

Golden Tempo reaparecerá luego de ganar con Ortiz el Kentucky Derby y el Belmont Stakes, dos de las tres patas de la Triple Corona estadounidense.

De por vida, Golden Tempo tiene tres victorias en cinco presentaciones, además de dos segundos lugares.

Golden Tempo partiría como favorito en el Travers ante rivales como Renegade, que terminó segundo en el Derby y tercero en el Belmont con el boricua Irad Ortiz a bordo.

De hecho, (Irad) Ortiz no montará en el Travers porque continúa recuperándose de la lesión en el tobillo que sufrió a principios de agosto. Renegade viene de ganar el clásico Jim Dandy con Ortiz.

Golden Tempo también figura como favorito sobre Sea Strike, que viene de ganar el clásico Curlin y será montado por el francés Flavien Prat.

Franco tendrá la monta de Leading Charge, que viene de ganar el Indiana Derby. El carolinense ocupa el segundo lugar en la estadística de Saratoga, solamente por detrás de (José Luis) Ortiz, quien lidera el ‘meeting’ con 64 primeros lugares.

John Velázquez montará en el Travers a Napoleon Solo, que terminó segundo en el clásico Haskell ante Baby Vino, montado ese día por el boricua Jorge Vargas, hijo.

Baby Vino también figura en el Travers, aunque sin la monta de Vargas, hijo, quien el jueves estaba en el Hipódromo Camarero montando al prospecto tresañero nativo Don Octavio.

El cuarto jinete boricua en el Travers será Edgar Zayas, quien conducirá a Ocelli, que terminó tercero en el Kentucky Derby y también ocupó el tercer lugar en el Wood Memorial.

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Hipismo puertorriqueñoJosé Luis OrtizNueva YorkKentucky DerbyHipismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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