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“Estoy feliz”: José Luis Ortiz lidera el copo boricua en el Belmont Stakes

El jinete trujillano llegó primero con Golden Tempo, seguido de John Velázquez y de su hermano Irad Ortiz Jr.

7 de junio de 2026 - 8:14 PM

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El boricua José Luis Ortiz celebra la victoria en la edición 158 del Belmont Stakes. (Yuki Iwamura)
Por Servicios combinados

En el pasado Kentucky Derby, los hermanos José Luis e Irad Ortiz llegaron primero y segundo, respectivamente, en una histórica actuación en la “Carrera de las Rosas”.

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Este sábado, en la edición 158 del Belmont Stakes, el copo puertorriqueño fue mayor.

José Luis ganó la tercera pata de la Triple Corona con el ejemplar Golden Tempo, seguido del veterano John Velázquez con Commandment y de Irad con el favorito Renegade.

Manny Franco llegó sexto con Growth Equity.

Estoy feliz de ganar hoy”, fueron las primeras palabras de José Luis, tras la carrera en el Hipódromo Saratoga, en Nueva York.

No es la primera vez que jinetes puertorriqueños ocupan las primeras tres posiciones en el Belmont.

En 2022, Irad Ortiz ganó con Mo Donegal, seguido de José Luis (Nest) y de Franco (Skippylongstocking).

El ritmo no fue tan rápido como en Churchill Downs, pero Golden Tempo logró remontar a tiempo para ganar la carrera de 1 1/4 millas en 2:03.49. No importó, ya que fue el mejor de los nueve caballos participantes.

“No iba a tener la misma oportunidad que en el Derby”, dijo Ortiz. “Todos lo sabíamos, y yo estaba un poco preocupado. Necesitaba algún tipo de preparación. Pero hoy no la tuvo, y aun así se presentó y ganó”.

José Luis ganó el Belmont en 2017 con el ejemplar Tapwrit.

Esta fue la tercera y última vez que el Belmont Stakes se celebró en Saratoga, al norte del estado de Nueva York, mientras que su sede tradicional, en la frontera entre Queens y Long Island, está siendo demolida y reconstruida . La carrera regresará a Belmont Park el próximo año.

Golden Tempo es increíble. José es increíble”, dijo la entrenadora Cherie DeVaux, quien nació en Saratoga Springs y comenzó su carrera como entrenadora allí.

“Creo que necesitaba hacer esto para demostrar que estaba destinado a ganar el Derby y que es un caballo que merece estar entre los mejores de tres años”.

DeVaux, tras convertirse en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby de Kentucky, es la segunda en cuatro años en lograrlo en el Belmont Stakes. Jena Antonucci lo ganó con Arcangelo en 2023. DeVaux es la primera mujer en ganar varias carreras de la Triple Corona.

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José Luis OrtizIrad OrtizBelmont ParkJohn Velázquez
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