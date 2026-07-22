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Novato de lo Athletics sufre ruptura de un testículo causado por un bolazo bateado de foul

Joshua Kuroda-Grauer tuvo que someterse a una operación de emergencia

22 de julio de 2026 - 10:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joshua Kuroda-Grauer, novato de los Athletics. (Rick Scuteri)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Athletics colocaron al novato Joshua Kuroda-Grauer en la lista de lesionados de 10 días el martes, tras someterse a una cirugía de emergencia por la ruptura de un testículo causada por una bola bateada de foul la noche anterior.

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Los A’s también colocaron al lanzador derecho Mark Leiter Jr. en la lista de lesionados de 15 días por una pinzamiento en la cadera derecha, con efecto retroactivo al 19 de julio, antes del partido del martes por la noche contra Arizona.

El lanzador derecho Hayden Juenger y el jugador de cuadro Max Muncy fueron llamados de Triple-A Las Vegas para ocupar sus puestos en la plantilla.

Los A’s informaron que Kuroda-Grauer se encontraba descansando cómodamente un día después de recibir un pelotazo en la ingle en la quinta entrada de su victoria por 5-2 sobre los Diamondbacks el lunes por la noche.

Kuroda-Grauer cayó al suelo con dolor, pero permaneció en el juego y logró conectar un sencillo antes de ser reemplazado en la tercera base por Donovan Walton en la sexta entrada.

Kuroda-Grauer, ascendido el 29 de junio desde las ligas menores, bateó .417 con siete dobles en sus primeros 16 juegos en las Grandes Ligas antes de lesionarse. Conectó su primer jonrón de su carrera en la segunda entrada del lunes.

Leiter está de baja por pinzamiento de cadera por segunda vez esta temporada, tras ingresar a la lista de lesionados el 17 de junio. El lanzador de 35 años no ha permitido carreras en 17 de sus últimos 18 juegos, registrando una efectividad de 0.50 durante ese período. Tiene marca de 0-1 con una efectividad de 4.28 y cuatro salvamentos en 36 apariciones como relevista este año.

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Athletics de OaklandMLBGrandes Ligas
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