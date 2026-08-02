John Velázquez sigue haciendo historia y alcanza las 800 victorias clásicas

John Velázquez, quien cumplirá 55 años en noviembre, alcanzó el sábado las 800 victorias en clásicos de grado con un triunfo en el Hipódromo de Saratoga, en Nueva York.

Velázquez es el líder de todos los tiempos en la hípica estadounidense en este tipo de victorias. Los clásicos de Grado se dividen en tres niveles, siendo los de Grado 1, como el Kentucky Derby, los de mayor nivel competitivo y los que ofrecen los premios más altos.

La victoria número 800 llegó en el Amsterdam Stakes, prueba de Grado 2 con una bolsa de $250,000. Velázquez ganó el clásico a bordo de Local Knowledge, que se sostuvo ante Solitude Dude, montado por el también puertorriqueño Irad Ortiz, natural de Trujillo Alto.

Velázquez se convirtió en 2019 en el líder histórico de victorias en clásicos de Grado, cuando alcanzó las 661, y desde entonces ha continuado ampliando el récord.

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De sus 800 triunfos en clásicos de Grado, 200 han sido en pruebas de Grado 1.

“Me siento muy bendecido por todas las oportunidades que he tenido de montar todos estos caballos”, dijo Velázquez a la revista hípica Horse Racing Nation. “Algún día miraré atrás y diré que disfruté todo eso”.

Velázquez es miembro del Salón de la Fama de la Hípica desde 2012. En este deporte, los jinetes son elegibles para ser considerados para el Salón a partir de su vigésima temporada.

Velázquez comenzó su carrera en el Hipódromo El Comandante, en Carolina, en 1990, y actualmente disputa su trigésima séptima campaña, todas de manera ininterrumpida.

El boricua también posee el récord de dinero ganado por un jinete en Estados Unidos, con $525,913,277.

Velázquez ocupa el undécimo lugar en la lista histórica de triunfos en la hípica estadounidense, con 6,868 victorias. Está a 189 triunfos del también sanjuanero y retirado Ángel ‘Junior’ Cordero, quien ocupa el noveno puesto en el listado histórico. Cordero también es miembro del Salón de la Fama.

El récord de victorias en la hípica estadounidense pertenece al retirado jinete canadiense Russell Baze, con 12,842.

Más tarde, en el programa del sábado en Saratoga, Ortiz ganó con Renegade el Jim Dandy Stakes, un clásico de Grado 1 con una bolsa de $500,000.