John Velázquez sigue haciendo historia y alcanza las 800 victorias clásicas
El jinete carolinense amplió el sábado su marca en Saratoga con un triunfo sobre Local Knowledge
2 de agosto de 2026 - 4:02 PM
2 de agosto de 2026 - 4:02 PM
John Velázquez, quien cumplirá 55 años en noviembre, alcanzó el sábado las 800 victorias en clásicos de grado con un triunfo en el Hipódromo de Saratoga, en Nueva York.
Velázquez es el líder de todos los tiempos en la hípica estadounidense en este tipo de victorias. Los clásicos de Grado se dividen en tres niveles, siendo los de Grado 1, como el Kentucky Derby, los de mayor nivel competitivo y los que ofrecen los premios más altos.
La victoria número 800 llegó en el Amsterdam Stakes, prueba de Grado 2 con una bolsa de $250,000. Velázquez ganó el clásico a bordo de Local Knowledge, que se sostuvo ante Solitude Dude, montado por el también puertorriqueño Irad Ortiz, natural de Trujillo Alto.
Local Knowledge won the Grade 2 Amsterdam at Saratoga, and John Velazquez earned his 800th graded stakes victory in the process. The Yaupon colt took a key 3-year-old sprint and gave the Hall of Famer another milestone at Saratoga. pic.twitter.com/qXjyXtp5Ul— Prism Horse Racing (@PrismHorseRace) August 1, 2026
Velázquez se convirtió en 2019 en el líder histórico de victorias en clásicos de Grado, cuando alcanzó las 661, y desde entonces ha continuado ampliando el récord.
De sus 800 triunfos en clásicos de Grado, 200 han sido en pruebas de Grado 1.
“Me siento muy bendecido por todas las oportunidades que he tenido de montar todos estos caballos”, dijo Velázquez a la revista hípica Horse Racing Nation. “Algún día miraré atrás y diré que disfruté todo eso”.
Velázquez es miembro del Salón de la Fama de la Hípica desde 2012. En este deporte, los jinetes son elegibles para ser considerados para el Salón a partir de su vigésima temporada.
Velázquez comenzó su carrera en el Hipódromo El Comandante, en Carolina, en 1990, y actualmente disputa su trigésima séptima campaña, todas de manera ininterrumpida.
El boricua también posee el récord de dinero ganado por un jinete en Estados Unidos, con $525,913,277.
Velázquez ocupa el undécimo lugar en la lista histórica de triunfos en la hípica estadounidense, con 6,868 victorias. Está a 189 triunfos del también sanjuanero y retirado Ángel ‘Junior’ Cordero, quien ocupa el noveno puesto en el listado histórico. Cordero también es miembro del Salón de la Fama.
El récord de victorias en la hípica estadounidense pertenece al retirado jinete canadiense Russell Baze, con 12,842.
"He looks really, really good."— NYRA (🎪) (@TheNYRA) August 1, 2026
🎙️ @MaggieWolfndale caught up with @iradortiz immediately after RENEGADE's win in the Grade 2 Jim Dandy pres. by @MoheganSun. pic.twitter.com/Ld7fJyfn65
Más tarde, en el programa del sábado en Saratoga, Ortiz ganó con Renegade el Jim Dandy Stakes, un clásico de Grado 1 con una bolsa de $500,000.
Renegade fue el potro que Ortiz llevó al segundo lugar en el Kentucky Derby. En esa carrera, su hermano José Luis Ortiz se alzó con la victoria a bordo de Golden Tempo. Renegade luce ahora como un contendor para la Breeders’ Cup Classic.
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