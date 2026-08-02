Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
2 de agosto de 2026
88°Probabilidad de lluvias y tronadas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

John Velázquez sigue haciendo historia y alcanza las 800 victorias clásicas

El jinete carolinense amplió el sábado su marca en Saratoga con un triunfo sobre Local Knowledge

2 de agosto de 2026 - 4:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jinete John Velázquez, aquí celebrando junto a su esposa y el reconocido propietario de caballos Mike Repole, alcanzó el sábado las 800 victorias en clásicos de grado. (D.A. Varela)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

John Velázquez, quien cumplirá 55 años en noviembre, alcanzó el sábado las 800 victorias en clásicos de grado con un triunfo en el Hipódromo de Saratoga, en Nueva York.

RELACIONADAS

Velázquez es el líder de todos los tiempos en la hípica estadounidense en este tipo de victorias. Los clásicos de Grado se dividen en tres niveles, siendo los de Grado 1, como el Kentucky Derby, los de mayor nivel competitivo y los que ofrecen los premios más altos.

La victoria número 800 llegó en el Amsterdam Stakes, prueba de Grado 2 con una bolsa de $250,000. Velázquez ganó el clásico a bordo de Local Knowledge, que se sostuvo ante Solitude Dude, montado por el también puertorriqueño Irad Ortiz, natural de Trujillo Alto.

Velázquez se convirtió en 2019 en el líder histórico de victorias en clásicos de Grado, cuando alcanzó las 661, y desde entonces ha continuado ampliando el récord.

De sus 800 triunfos en clásicos de Grado, 200 han sido en pruebas de Grado 1.

“Me siento muy bendecido por todas las oportunidades que he tenido de montar todos estos caballos”, dijo Velázquez a la revista hípica Horse Racing Nation. “Algún día miraré atrás y diré que disfruté todo eso”.

Velázquez es miembro del Salón de la Fama de la Hípica desde 2012. En este deporte, los jinetes son elegibles para ser considerados para el Salón a partir de su vigésima temporada.

Velázquez comenzó su carrera en el Hipódromo El Comandante, en Carolina, en 1990, y actualmente disputa su trigésima séptima campaña, todas de manera ininterrumpida.

El boricua también posee el récord de dinero ganado por un jinete en Estados Unidos, con $525,913,277.

Velázquez ocupa el undécimo lugar en la lista histórica de triunfos en la hípica estadounidense, con 6,868 victorias. Está a 189 triunfos del también sanjuanero y retirado Ángel ‘Junior’ Cordero, quien ocupa el noveno puesto en el listado histórico. Cordero también es miembro del Salón de la Fama.

El récord de victorias en la hípica estadounidense pertenece al retirado jinete canadiense Russell Baze, con 12,842.

Más tarde, en el programa del sábado en Saratoga, Ortiz ganó con Renegade el Jim Dandy Stakes, un clásico de Grado 1 con una bolsa de $500,000.

Renegade fue el potro que Ortiz llevó al segundo lugar en el Kentucky Derby. En esa carrera, su hermano José Luis Ortiz se alzó con la victoria a bordo de Golden Tempo. Renegade luce ahora como un contendor para la Breeders’ Cup Classic.

Tags
John VelázquezHipismo puertorriqueñoNueva YorkIrad Ortiz
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: