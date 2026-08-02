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¿Perros surfistas? Así compiten en el Campeonato Mundial de Surf Canino

En el Campeonato Mundial de Surf Canino, que se celebra cada año en Pacifica (California), se pudo ver a perros muy hábiles surcando las olas

2 de agosto de 2026 - 11:05 AM

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Un perro coge una ola durante el Campeonato Mundial de Surf Canino, celebrado el sábado 1 de agosto de 2026 en Pacifica, California. (Foto AP/Haven Daley) (Haven Daley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

os mejores perros surfistas surfeaban las olas este sábado en el Campeonato Mundial de Surf Canino, que se celebra cada año, mientras cientos de espectadores los animaban —y ladraban— desde la playa del norte de California.

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Desde pequeños spaniels hasta grandes labradores, los perros fueron evaluados en función de factores como el tiempo que podían permanecer sobre la tabla de surf, el tamaño de la ola y su seguridad. En su décima edición, el concurso de Pacifica, a unas 14 millas (22 kilómetros) al sur de San Francisco, incluye un evento de adopción de mascotas y una recaudación de fondos para organizaciones benéficas locales dedicadas a los animales.

Los perros, equipados con sus coloridos chalecos salvavidas, esperaban listos sobre sus tablas de surf y contaban con la ayuda de los participantes humanos, que localizaban la mejor ola para llevar la tabla hasta la playa. Los espectadores estallaban en aplausos y vítores con cada recorrido exitoso.

Sophia Sadlowski subió por primera vez a su pinscher miniatura, Rusty, a su tabla de surf para hacerle unas fotos divertidas cuando aún era solo un cachorro.

“Y entonces... no quería bajarse”, dijo Sadlowski, de Huntington Beach, California. “Me acerqué a la playa, lo subí a una ola y él la surfeó”.

Los perros de tamaño pequeño, mediano y grande compitieron en las eliminatorias y, a continuación, los que obtuvieron las puntuaciones más altas en cada una de ellas se enfrentaron por el primer premio. La jornada también incluyó pruebas en tándem, en las que varios perros, así como perros y personas, compartieron la tabla de surf.

El chaleco salvavidas de Rusty era verde, con un estampado de animales y una aleta de tiburón que le sobresalía de la espalda, y sus gafas de buceo daban la impresión de que era un feroz competidor en las pruebas de tamaño pequeño y en tándem para perros. Sadlowski contó que Rusty participó en su primera competición de surf con cuatro meses de edad, y que tanto ella como su cachorro ya están libres de cáncer.

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