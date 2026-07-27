Alex DJ sorprende al adoptar a Lucky durante la transmisión de “Puerto Rico Gana”

El animador Alex DJ sumó un nuevo integrante a su familia este domingo al concretar la adopción de Lucky, un perro rescatado de ocho meses que será la mascota oficial de Hacienda Margarita Living Resort, el proyecto para adultos mayores que inaugurará el próximo 1 de agosto en Las Piedras.

La adopción se dio de manera sorpresiva durante una transmisión de Puerto Rico Gana por Telemundo, luego de que el presentador completara el proceso de evaluación requerido por la organización de rescate.

Según se informó, Alex DJ conoció la historia de Lucky días antes, mientras participaba en el programa radial El Circo de La Mega para conversar sobre la apertura de Hacienda Margarita Living Resort.

Durante esa intervención, una rescatista explicó que el perro buscaba un nuevo hogar tras ser entregado a un albergue debido a su alto nivel de energía.

“¡Lucky es como yo! Somos muy hiperactivos... Lucky no podía ser adoptado por cualquier familia. Luego de conocer su historia y ver la foto, quedé impactado e hice inmediatamente todos los trámites para adoptarlo", expresó el animador.

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La sorpresa llegó al finalizar el segmento “La Bolera Canina” de Puerto Rico Gana, cuando la rescatista apareció en el estudio para informarle que su solicitud había sido aprobada y le entregó oficialmente al cachorro.

Según explicó Alex DJ, desde que comenzó a desarrollar Hacienda Margarita Living Resort contemplaba integrar una mascota como parte del ambiente del lugar y como apoyo para el bienestar emocional de los adultos mayores que residirán allí. Lucky ya ha recibido entrenamiento para desempeñar ese rol.

El perro vivirá en la finca de 10 cuerdas donde ubica el proyecto, que contará con espacios al aire libre, áreas recreativas y habitaciones con concepto tipo resort.

Antes de concluir el encuentro, la rescatista orientó al presentador sobre los cuidados básicos que requiere Lucky, especialmente la importancia del ejercicio.