Alex DJ abre un centro para adultos mayores: “Ellos se merecen lo mejor”

El presentador de “Puerto Rico Gana”, Alex DJ, anunció con gran emoción un proyecto que, según confesó, representa uno de los más importantes de su vida: la apertura, el próximo 1 de agosto, del hogar para adultos mayores Hacienda Margarita Living Resort, ubicado en Las Piedras.

Según contó el animador, quien lleva 15 años como portavoz de una firma de planes médicos en Puerto Rico, esa experiencia le permitió conocer de primera mano las necesidades y realidades que enfrenta la población de adultos mayores en la isla.

“Yo he ido a todos los centros de Puerto Rico y escogí todas las cosas buenas… he unido lo mejor de ellos. Quiero que estos años de su vida sean llenos de tranquilidad”.

Las modernas instalaciones de Hacienda Margarita Living Resort se encuentran a solo cuatro minutos del complejo Olympic Plaza, donde ubica Caribbean Cinemas, en su pueblo natal de Las Piedras.

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“Es una finca de 10 cuerdas donde nuestros adultos mayores vivirán rodeados de la naturaleza, con espacios acogedores al aire libre. Las habitaciones son tipo resort… yo mandé a hacerlas como las habitaciones de un hotel de la capital. Los viejitos y adultos mayores van a estar donde se merecen”, explicó sobre el lugar, que contará con wifi y aire acondicionado.

Además, aseguró que habrá actividades diarias, música en vivo, huertos caseros y excursiones para promover el bienestar físico y emocional de los residentes.

“Yo no quiero que estén sin hacer nada. Un día van a hacer bingo, otro día acuarela. Van a tener semanalmente un spa… los van a llevar a recortar, dar masajes, les van a dar masaje. Esto va a estar brutal”, aseguró.

El presentador de Telemundo explicó que el proyecto nació del deseo de ofrecer un espacio donde él mismo se sentiría tranquilo de confiar el cuidado de un ser querido, con un ambiente lleno de calidad de vida, comodidad y sobre todo, dignidad.

“Esto yo lo hice como si yo, en este momento no, porque mi mamá está más dura que yo, si tuviera que llevarla a un centro, que ese lugar fuera exactamente como lo hemos hecho. Un lugar hermoso”, agregó.