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Karla Monroig habla del momento en que descubrió una infidelidad: “Me hubiese gustado que me lo dijeran”

La presentadora de televisión compartió que conoció la verdad después de una separación

6 de julio de 2026 - 4:31 PM

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Karla Monroig (tonito.zayas@gfmedia.com)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Sin duda, una infidelidad es motivo de dolor en un matrimonio. Sin embargo, enterarte de ella por una tercera persona puede hacer esa herida aún más profunda, debido a la falta de honestidad por parte de la pareja.

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Ese fue el caso de la presentadora puertorriqueña Karla Monroig, quien reveló durante una conversación con sus compañeras del programa “Hoy Día”, de Telemundo, que se enteró de una infidelidad “después de la separación”.

“Yo creo que si tú vienes donde mí y me lo dices yo creo que en lo personal tendrías más oportunidad de que te dé una segunda oportunidad que si de repente me entero por una tercera persona”, comentó Monroig.

Durante el segmento, las presentadoras debatían si descubrir una infidelidad tiempo después de ocurrida cambia la manera en que se procesa una ruptura o si, por el contrario, reabre heridas que parecían haber quedado atrás.

“A mí me hubiese gustado que me lo dijeran… yo me enteré ya después de la separación”, contó la también actriz durante el debate en el programa, un comentario que, aunque sin mencionar nombres, no pasó desapercibido entre sus compañeras.

Las declaraciones dieron paso a una pregunta sobre si una confesión a tiempo habría cambiado el rumbo de la relación o, al menos, la forma en que enfrentó el proceso de separación.

“No podemos pretender que todo quedó igual después de lo que nos acabas de decir”, aseguró la presentadora mexicana Penélope Menchaca.

“Tú dijiste: ‘Yo me enteré hasta después de que ya lo había hecho’ y ni siquiera él te lo dijo. ¿Tú crees que hubiera cambiado si él te lo hubiera confesado?”, agregó Menchaca.

“Yo creo que si me lo hubiese dicho y hubiese dicho: ‘Vamos a reparar, cometí este error’, pues de repente uno trabaja en la relación, pero si ya es como que no hay nada, hay problemas en la relación, ya ves que no hay mucho interés y para colmo te enteras que es infiel…”, respondió Monroig.

Tommy y Karla se casaron en una boda íntima en Las Vegas, el 30 de noviembre del 2008 luego de 3 años de noviazgo.Tommy y Karla Monroig confirmaron su casamiento a través de un comunicado de prensa: “Estamos emocionados y muy felices. El viernes, junto a nuestros familiares y un reducido grupo de amigos cumplimos nuestro anhelo y nos juramos amor eterno”.En septiembre de 2025, Karla confirmó que se está divorciando de Tommy: “Tendría que decirte que el momento más crítico con mi pareja es este momento. Estamos en proceso de divorcio, luego de 20 años juntos, y 16, casi 17, de casados”.
1 / 19 | FOTOS: Karla Monroig y Tommy Torres, del “sí acepto” al adiós. Tommy y Karla se casaron en una boda íntima en Las Vegas, el 30 de noviembre del 2008 luego de 3 años de noviazgo.

Cabe recordar que la actriz estuvo casada con el cantautor puertorriqueño Tommy Torres hasta septiembre de 2025. La pareja puso fin a un matrimonio de 16 años y 20 de relación, del que nació una hija.

“Estamos en proceso de divorcio, luego de 16 años de casados y 20 juntos llega un momento en que si no funciona cada cual tiene derecho a buscar su felicidad. Lo más sabio es buscar caminos diferentes, mostrarle a nuestra hija que no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor”, declaró en aquel momento durante una entrevista con Telemundo.

Sin embargo, la pareja ya había atravesado momentos delicados en su relación. En 2018 anunciaron que se distanciaban. “Todos nos casamos con la ilusión de que sea para toda la vida, pero a veces el destino nos sorprende y de repente dejamos de formar parte de la historia de esa persona que escogimos”, declaró Monroig en febrero del 2018.

No obstante, tras aquella separación, la pareja decidió darse una segunda oportunidad. Siete años después, anunciaron de manera definitiva su divorcio en 2025.

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Karla MonroigmatrimoniosTelemundoTommy Torres
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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