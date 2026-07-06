Moa Rivera lleva la salsa al himno de Estados Unidos para la cobertura del Mundial 2026

La voz de Moa Rivera llegó a millones de hogares el pasado sábado 4 de julio, tras el estreno y transmisión por Telemundo de su versión a ritmo de salsa de un fragmento del himno nacional de los Estados Unidos ("The Star-Spangled Banner").

Moa fue seleccionado por la cadena internacional para conceptualizar y dar vida a esta pieza musical especial, producida en el marco de la cobertura estelar del Mundial de Fútbol 2026.

Moa unió fuerzas con otros destacados artistas latinoamericanos invitados, encargándose de inyectar la clave, la energía y el auténtico sazón de la salsa caribeña a las emblemáticas letras en inglés del símbolo patrio estadounidense.

En este versión única y conmovedora del himno nacional estadounidense participaron también MXKA, Jonatan Sánchez, Lupita Infante, Chavi Leons, Nina del Río y Natacha Chacín.

“Haber sido seleccionado por Telemundo para crear esta pieza musical fue una responsabilidad enorme y un orgullo inmenso. Mi meta al producir este fragmento en salsa y en inglés era conectar directamente con esos millones de latinos de segunda y tercera generación en Estados Unidos; demostrarles que nuestra esencia tropical puede abrazar cualquier cultura y conectar a dos mundos en una sola producción”, expresó el intérprete.