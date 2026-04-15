Moa Rivera lanza dura crítica contra los “reality shows”: “Yo no consumiría algo tan bajo”

Lo que comenzó en los años 70 como un experimento documental para observar la intimidad de las familias, ha evolucionado hoy en un fenómeno global multimillonario. Más que un simple entretenimiento, los “reality shows” actúan como laboratorios sociales donde se ponen a prueba los valores, la competitividad y la capacidad de convivencia humana.

En un mundo donde las cámaras graban cada movimiento, programas como “La casa de los famosos” y “¿Apostarías por mí?" se presentan como una ventana a la vida real, aunque en realidad es un escenario cuidadosamente construido para el drama.

Al igual que las producciones, el perfil de los participantes también ha cambiado con el pasar de los años. De personas anónimas que buscaban una experiencia única ahora existe un grupo que se prepara estratégicamente para ganar fama o seguidores.

El cantante boricua de música tropical, Moa Rivera, sin embargo, opina que “estos ‘realities’ son como una competencia de quién es la persona más payasa”.

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A través de sus redes sociales, el hijo de Jerry Rivera aseguró que estos programas se prestan para “dejarte faltar el respeto”. “No tiene gracia. No hay nada inteligente ni gracioso”, agregó.

Si vería o no algún “reality show”, el exponente sostuvo que “no consumiría algo tan bajo”. “Imagínate sentarte frente a un televisor para ver gente hablando cosas que te hacen más bruto”.

El cantante concluyó con una crítica a la industria del entretenimiento en general. Según él, este mundo “solo requiere hacer cosas sucias e irrespetuosas. No se necesita talento para pegar. Es la triste realidad”.