Entrevista
Entrevista

prima:Maripily Rivera se prepara para su regreso triunfal a los “reality shows”: “Estoy lista”

La modelo, además, conversó con El Nuevo Día sobre sus aparentes diferencias con “Caramelo” y nuevos planes para el 2026

19 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Después de un "difícil proceso" de recuperación, Maripily Rivera está lista para su regreso a la pantalla. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó con una carrera en programas como “Famosas VIP” de la cadena Telefutura y “No te duermas” de Telemundo Puerto Rico, evolucionó hasta convertir a María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily, en un símbolo de empoderamiento y unidad para la diáspora puertorriqueña. Para 2026, su legado en los “reality shows” se define por haber roto moldes y protagonizado una transformación de celebridad juzgada a una figura que moviliza masas bajo el lema de ser “real y sin filtros”.

Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
