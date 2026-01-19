Maripily Rivera se prepara para su regreso triunfal a los “reality shows”: “Estoy lista”
La modelo, además, conversó con El Nuevo Día sobre sus aparentes diferencias con “Caramelo” y nuevos planes para el 2026
19 de enero de 2026 - 11:10 PM
Lo que comenzó con una carrera en programas como “Famosas VIP” de la cadena Telefutura y “No te duermas” de Telemundo Puerto Rico, evolucionó hasta convertir a María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily, en un símbolo de empoderamiento y unidad para la diáspora puertorriqueña. Para 2026, su legado en los “reality shows” se define por haber roto moldes y protagonizado una transformación de celebridad juzgada a una figura que moviliza masas bajo el lema de ser “real y sin filtros”.
