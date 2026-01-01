Maripily Rivera revela sus peticiones para el 2026

Con la determinación que la caracteriza, Maripily Rivera inició el 2025 “con to’ y tenis” tras expandir su presencia en la radio, la televisión y el mundo literario”. “Desde el lanzamiento de su libro autobiográfico ‘Con la fuerza de un huracán’ en junio, hasta la incursión en nuevos nichos con Café Pily, el 2025 marcó la consolidación de Rivera como una de las marcas personales más influyentes del Caribe.

Esta noche, horas antes de despedir el año, la actriz a las redes sociales con una oración muy especial. A sus palabras, la ponceña le incluyó un álbum de fotos donde aparece ataviada con un diseño rojo de Carlos Alberto.

“Querido DioS. Estamos en la recta final del año 2025 y aprendí que la vida no es como yo quiero, si no como tú quieres, porque tus planes son mejores que los míos, que no siempre voy a tener el control de todo y debo tener paciencia, aprendí a ser más agradecida, porque la vida es un regalo. Solo te pido que me sigas cuidando como la niña de tus ojos, que mi familia esté completa y nada malo les pase, que este nuevo año que viene será de éxitos, bendiciones y milagros inesperados. Gracias Dios, por darme salud y vida, cuidaste de mi y nunca me faltó nada. Gracias Dios, por todo lo vivido”, expresó el “Huracán Boricua”.

PUBLICIDAD

Por los pasados 12 meses el escenario fue el segundo hogar de Rivera. Con el éxito rotundo de su obra “La casa de Maripily All-Stars”, que agotó múltiples funciones en el Centro de Bellas Artes, la modelo ha demostró que su conexión con el público es inquebrantable. “Su participación constante en eventos masivos y su rol como imagen de importantes campañas culturales en Puerto Rico definieron un año de éxitos ininterrumpidos para la creadora de contenido.