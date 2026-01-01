Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily Rivera revela sus peticiones para el 2026

La modelo se describió agradecida con Dios “por todo lo vivido”

1 de enero de 2026 - 8:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera celebró varias funciones de la obra "La casa de Maripily All-Stars". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con la determinación que la caracteriza, Maripily Rivera inició el 2025 “con to’ y tenis” tras expandir su presencia en la radio, la televisión y el mundo literario”. “Desde el lanzamiento de su libro autobiográfico ‘Con la fuerza de un huracán’ en junio, hasta la incursión en nuevos nichos con Café Pily, el 2025 marcó la consolidación de Rivera como una de las marcas personales más influyentes del Caribe.

RELACIONADAS

Esta noche, horas antes de despedir el año, la actriz a las redes sociales con una oración muy especial. A sus palabras, la ponceña le incluyó un álbum de fotos donde aparece ataviada con un diseño rojo de Carlos Alberto.

“Querido DioS. Estamos en la recta final del año 2025 y aprendí que la vida no es como yo quiero, si no como tú quieres, porque tus planes son mejores que los míos, que no siempre voy a tener el control de todo y debo tener paciencia, aprendí a ser más agradecida, porque la vida es un regalo. Solo te pido que me sigas cuidando como la niña de tus ojos, que mi familia esté completa y nada malo les pase, que este nuevo año que viene será de éxitos, bendiciones y milagros inesperados. Gracias Dios, por darme salud y vida, cuidaste de mi y nunca me faltó nada. Gracias Dios, por todo lo vivido”, expresó el “Huracán Boricua”.

Por los pasados 12 meses el escenario fue el segundo hogar de Rivera. Con el éxito rotundo de su obra “La casa de Maripily All-Stars”, que agotó múltiples funciones en el Centro de Bellas Artes, la modelo ha demostró que su conexión con el público es inquebrantable. “Su participación constante en eventos masivos y su rol como imagen de importantes campañas culturales en Puerto Rico definieron un año de éxitos ininterrumpidos para la creadora de contenido.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada
Tags
MaripilyAño Nuevo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: