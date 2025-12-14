José Santana le enseña a Maripily a bailar salsa

Esta tarde, en el evento "The Sounds of Puerto Rico Christmas Edition", donde fungió como animador, el comunicador reveló otro de sus talentos: instructor de salsa. Sus clases fueron recomendadas por la modelo y empresaria Maripily Rivera.

“Aquí mi nene lindo, José Santana, que me está dando unas clases de salsa al ritmo de El Gran Combo de Puerto Rico”, escribió Maripily en una publicación en sus redes sociales en la que incluyó un video de la lección.

“Yo no sé bailar salsa y yo quiero que este caballero me enseñe”, expresó la ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo. Santana, como buen bailarín, no dudó en compartir sus conocimientos que fueron perfectamente captados por Rivera.

El comunicador compartió la animación con la presentadora Gabriela Short.

Según la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, “The Sounds of Puerto Rico – Christmas Edition” es “una celebración que reúne nuestra música, nuestra cultura y el talento que nos define como pueblo”.