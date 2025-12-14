Opinión
Últimas Noticias
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Santana le enseña a Maripily a bailar salsa

Las lecciones contaron con la música de El Gran Combo de Puerto Rico

14 de diciembre de 2025 - 8:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Santana y Maripily Rivera en "The Sounds of Puerto Rico Christmas Edition". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A José Santana, anfitrión de las ediciones de “NotiCentro al amanecer” los fines de semana se le conoce por sus destrezas como presentador. También demostró su talento como cocinero durante “Super Chef Celebrities Fogón Edition”, donde se alzó con la victoria a beneficio del Hogar Mis Primeros Pasos.

RELACIONADAS

Esta tarde, en el evento "The Sounds of Puerto Rico Christmas Edition", donde fungió como animador, el comunicador reveló otro de sus talentos: instructor de salsa. Sus clases fueron recomendadas por la modelo y empresaria Maripily Rivera.

“Aquí mi nene lindo, José Santana, que me está dando unas clases de salsa al ritmo de El Gran Combo de Puerto Rico”, escribió Maripily en una publicación en sus redes sociales en la que incluyó un video de la lección.

“Yo no sé bailar salsa y yo quiero que este caballero me enseñe”, expresó la ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo. Santana, como buen bailarín, no dudó en compartir sus conocimientos que fueron perfectamente captados por Rivera.

El comunicador compartió la animación con la presentadora Gabriela Short.

Según la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, “The Sounds of Puerto Rico – Christmas Edition” es “una celebración que reúne nuestra música, nuestra cultura y el talento que nos define como pueblo”.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada
Maripily José Santana Compañía de Turismo de Puerto Rico Salsa
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
