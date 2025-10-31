Giselle Blondet se disfraza de Maripily: con “tacita de café” incluida

Hoy, “La mesa caliente” de Telemundo celebró Halloween con “Las divas del escándalo”. Las presentadoras del espacio personificaron a las figuras femeninas más comentadas de la televisión hispana.

Andrea Meza llegó como Ángela Aguilar, Veróniza Bastos, como Cazzu; Lindsay Casinelli, como Aleska y Giselle Blondet como nada más y nada menos que Maripily. De las cuatro, la puertorriqueña se robó el “show”.

“Hoy ‘Maripily’ representa a Puerto Rico en ausencia de Giselle Blondet, y llegó como el huracán que es”, comunicó la producción a través de las redes sociales.

La animadora puertorriqueña se presentó con un vestido amarillo muy parecido al que utilizó Rivera la noche que ingresó a “La casa de los famosos 4″. El disfraz incluyó la popular “tacita de café”.

En la introducción, no podía faltar un altercado entre “Maripily” y “Aleska”. Blondet, quien estudió muy bien a su compatriota, utilizó las mismas palabras que caracterizan a la ponceña.

Los elogios de parte de la audiencia, de igual manera, tampoco se hicieron esperar. "Me encantó esta escena, la mejor del programa", “Qué genial Giselle” y “La misma”, son solo tres de las reacciones del público.