31 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Giselle Blondet se disfraza de Maripily: con “tacita de café” incluida

“La mesa caliente” de Telemundo fue presentado por “Las divas del escándalo”

31 de octubre de 2025 - 5:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Giselle Blondet caracterizó a Maripily. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hoy, “La mesa caliente” de Telemundo celebró Halloween con “Las divas del escándalo”. Las presentadoras del espacio personificaron a las figuras femeninas más comentadas de la televisión hispana.

Andrea Meza llegó como Ángela Aguilar, Veróniza Bastos, como Cazzu; Lindsay Casinelli, como Aleska y Giselle Blondet como nada más y nada menos que Maripily. De las cuatro, la puertorriqueña se robó el “show”.

“Hoy ‘Maripily’ representa a Puerto Rico en ausencia de Giselle Blondet, y llegó como el huracán que es”, comunicó la producción a través de las redes sociales.

La animadora puertorriqueña se presentó con un vestido amarillo muy parecido al que utilizó Rivera la noche que ingresó a “La casa de los famosos 4″. El disfraz incluyó la popular “tacita de café”.

En la introducción, no podía faltar un altercado entre “Maripily” y “Aleska”. Blondet, quien estudió muy bien a su compatriota, utilizó las mismas palabras que caracterizan a la ponceña.

Los elogios de parte de la audiencia, de igual manera, tampoco se hicieron esperar. "Me encantó esta escena, la mejor del programa", “Qué genial Giselle” y “La misma”, son solo tres de las reacciones del público.

Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. Los inicios de la actriz en la televisión puertorriqueña fueron en el 1981 al debutar en la telenovela "Ariana". La actriz y presentadora fue en el 2023 la Gran Mariscal de la Parada Puertorriqueña en Nueva York.
1 / 17 | Giselle Blondet: 60 años de evolución constante. Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. - OMAR CRUZ
