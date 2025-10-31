Opinión
31 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Belinda sorprende con su disfraz de Halloween

¿Quién es Greta Gremlin? Así se vivió el famoso Beliween 2025

31 de octubre de 2025 - 12:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Belinda Peregrin Schull appears at the premiere of "Mission: Impossible - The Final Reckoning" at the 78th international film festival, in Cannes, southern France, on May 14, 2025. (Photo by Lewis Joly/Invision/AP, File) (Lewis Joly)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Belinda, amante del Halloween y del terror, eligió disfrazarse este año de Greta Gremlin y sorprendió a los invitados del Beliween  2025 que organizó, al que asistieron varios famosos.

RELACIONADAS

Entre ellos, Aislinn Derbez, quien se disfrazó de Aaron Abasolo, uno de los personajes más emblemáticos de su padre Eugenio Derbez.

Previo a su aparición, Belinda compartió en redes sociales qué significa el disfraz de este año, Greta es una gremlin femenina, un personaje de la película “Gremlins 2”, estrenada en 1990.

Un "gremlin" es una criatura mitológica traviesa, se usa para referirse a cualquier cosa que cause problemas o caos de manera inexplicable. El término se popularizó con películas como “Gremlins”, lanzada en 1984.

“Su aura neón se distorsiona en un verde radioactivo, no es oscuridad, es exceso de energía contenida la vibración de alguien que ya no puede fingir dulzura”, se lee en el mensaje de la cantante en el que explica su disfraz.

Belinda, quien hace unos días compartió momento lleno de glamour con la estrella Cher, ahora apareció convertida en una criatura “salvaje” de color verde.

Greta Gremlin, el disfraz de Belinda en este 2025.
(El Universal / GDA)

“Las pestañas siguen largas, el look sigue icónico, pero ahora hay algo salvaje, casi caricaturesco que late detrás de cada pestañeo”, agrega la descipción que incluyó.

“Su melena sigue perfecta, su maquillaje intacto, ni el caos arruina un delineado así, pero hay una chispa traviesa, peligrosa, y adorable a la vez. La bruja pop se ha convertido en su forma más indomable, una criatura que podría reírse en un club subterráneo mientras el mundo arde a su alrededor”, se lee en el mensaje en sus Stories.

Belinda Peregrín Schüll, conocida como Belinda, es una actriz y cantante nacida en Madrid, España y emigró con su familia a México en 1993. Inició su carrera a los 10 años en la telenovela infantil "Amigos x siempre". Siguió con papeles en telenovelas infantiles como "Aventuras en el tiempo" (2001) y destacó con su rol de gemelas en "Cómplices al rescate" (2002). Fue la encargada de gritar el "Acho PR es otra cosa" en el concierto número 21 de la residencia de Bad Bunny, donde además bailaron y posaron para fotos.
1 / 26 | Belinda: de estrella infantil de las telenovelas a ícono pop en la casita de Bad Bunny. Belinda Peregrín Schüll, conocida como Belinda, es una actriz y cantante nacida en Madrid, España y emigró con su familia a México en 1993. Inició su carrera a los 10 años en la telenovela infantil "Amigos x siempre". - Suministrada

¿Quién es Greta Gremlin en 15 datos?

“Gremlins” es una película de comedia de terror negra estadounidense de 1984, dirigida por Joe Dante, escrita por Chris Columbus y protagonizada por Zach Galligan y Phoebe Cates. La película fue un éxito de taquilla; su secuela, “Gremlins 2: La nueva generación”, se estrenó seis años después, en 1990.

  1. Greta Gremlin es un personaje ficticio de la película “Gremlins 2: La nueva generación” (1990).
  2. Es la única gremlin femenina en la saga de películas Gremlins.
  3. Greta surgió como parte de una nueva generación de gremlins que aparece en la secuela de 1990.
  4. Fue la única gremlin superviviente después de que la mayoría de los otros gremlins fueran eliminados en la película.
  5. Greta no es un mogwai original que se convierte en gremlin, sino que nace de uno de los gremlins ya existentes.
  6. En la trama, obtiene una apariencia más femenina al beber un suero que altera su forma.
  7. Su diseño incluye características femeninas claras como orejas, ojos, labios, cabello y pechos.
  8. Greta ha sido adoptada como un icono dentro de la comunidad queer, debido a su singularidad y características.
  9. En la película, Greta persigue románticamente al jefe de seguridad Forster.
  10. Es conocida también como Lady Gremlina entre algunos fans.
  11. Su personaje destaca por romper el esquema tradicional de los gremlins que en la saga eran mayormente masculinos y asexuales.
  12. Greta es un símbolo de diversidad dentro del universo de Gremlins, siendo presentada como una mutación o una transición sexual dentro de la especie.
  13. El personaje tiene una presencia destacada y reconocida en la cultura pop de Halloween y cosplay, siendo utilizado como disfraz popular por figuras públicas.
  14. Greta representa una evolución de los gremlins hacia una figura más compleja y femenina.
  15. Su historia y diseño fueron una curiosidad importante para los fans en la segunda película, aportando un elemento nuevo y llamativo a la trama y mitología de Gremlins.
Tags
Belinda
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
