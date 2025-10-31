Belinda sorprende con su disfraz de Halloween

Belinda, amante del Halloween y del terror, eligió disfrazarse este año de Greta Gremlin y sorprendió a los invitados del Beliween 2025 que organizó, al que asistieron varios famosos.

Entre ellos, Aislinn Derbez, quien se disfrazó de Aaron Abasolo, uno de los personajes más emblemáticos de su padre Eugenio Derbez.

Previo a su aparición, Belinda compartió en redes sociales qué significa el disfraz de este año, Greta es una gremlin femenina, un personaje de la película “Gremlins 2”, estrenada en 1990.

Un "gremlin" es una criatura mitológica traviesa, se usa para referirse a cualquier cosa que cause problemas o caos de manera inexplicable. El término se popularizó con películas como “Gremlins”, lanzada en 1984.

“Su aura neón se distorsiona en un verde radioactivo, no es oscuridad, es exceso de energía contenida la vibración de alguien que ya no puede fingir dulzura”, se lee en el mensaje de la cantante en el que explica su disfraz.

Belinda, quien hace unos días compartió momento lleno de glamour con la estrella Cher, ahora apareció convertida en una criatura “salvaje” de color verde.

Greta Gremlin, el disfraz de Belinda en este 2025. (El Universal / GDA)

“Las pestañas siguen largas, el look sigue icónico, pero ahora hay algo salvaje, casi caricaturesco que late detrás de cada pestañeo”, agrega la descipción que incluyó.

“Su melena sigue perfecta, su maquillaje intacto, ni el caos arruina un delineado así, pero hay una chispa traviesa, peligrosa, y adorable a la vez. La bruja pop se ha convertido en su forma más indomable, una criatura que podría reírse en un club subterráneo mientras el mundo arde a su alrededor”, se lee en el mensaje en sus Stories.

¿Quién es Greta Gremlin en 15 datos?

“Gremlins” es una película de comedia de terror negra estadounidense de 1984, dirigida por Joe Dante, escrita por Chris Columbus y protagonizada por Zach Galligan y Phoebe Cates. La película fue un éxito de taquilla; su secuela, “Gremlins 2: La nueva generación”, se estrenó seis años después, en 1990.