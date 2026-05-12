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“La mansión VIP” rompe marcas digitales y corona a Sol León como ganadora absoluta

HotSpanish ya confirmó que la segunda edición del “reality” se llevará a cabo a finales de octubre o noviembre de 2026

12 de mayo de 2026 - 6:13 PM

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El "reality show" digital "La mansión VIP" fue creado por el influencer HotSpanish. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El “reality show” digital “La mansión VIP” se estrenó el pasado 12 de abril con la intención de competir directamente con “La casa de los famosos 6″ de Telemundo. Desde sus inicios muchos apostaron por el proyecto gracias a su formato ambicioso y fuerte inversión económica.

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Detrás de la competencia estuvo el influencer HotSpanish, quien reveló que destinó millones de pesos para hacer realidad este concepto, incluyendo la construcción de una casa diseñada específicamente para el programa.

El “reality show”, que acabó el pasado domingo, 10 de mayo, con la victoria de la empresaria e influencer mexicana Sol León, reunió a celebridades de la televisión y del mundo digital en una transmisión 24/7, con la idea de observar la convivencia entre figuras virales en un mismo espacio, donde —según su creador— los egos jugarían un papel importante.

A diferencia de otros formatos, “La mansión VIP” apostó por la interacción directa con el público a través de votaciones en tiempo real, además de dinámicas que permitieron acumular puntos y obtener beneficios dentro del programa.

Entre sus características destacaron la ausencia de confesionario, nominaciones cara a cara, eliminación semanal y la incorporación constante de nuevos participantes para mantener la dinámica fresca.

La primera temporada de “La mansión VIP” duró un mes repleto de intensas polémicas y récords de audiencia en plataformas como YouTube y TikTok. La última transmisión, asimismo, rompió marcas digitales con más de 4 millones de espectadores conectados simultáneamente.

Posiciones finales

  • 1° lugar: Sol León
  • 2° lugar: El Mazaclan
  • 3° lugar: Katy Cardona
  • 4° lugar: Alfredo Adame
  • 5° lugar: Eli Esparza

Para los fanáticos del “show”, HotSpanish ya confirmó que la segunda edición del “reality” se llevará a cabo a finales de octubre o noviembre de 2026.

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Reality ShowsYouTube
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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