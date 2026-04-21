Niurka Marcos desata el caos en “La Mansión VIP” y saca a su novio del “reality show”

La primera gala de eliminación de “La Mansión VIP" estuvo marcada por la polémica y un desenlace inesperado: dos participantes abandonaron el reality show que se transmite por YouTube.

Tras la votación del público, Niurka Marcos fue elegida para salir del programa. Sin embargo, la cubana no aceptó irse sola y decidió que su pareja, Bruno Espino, tampoco continuara, pese a haber sido salvado.

La tensión comenzó cuando el creador de la show, HotSpanish, nombre artístico del influencer mexicano Roberto González, anunció que Bruno seguiría en competencia y la reacción de la pareja fue inmediata ante la idea de separarse.

La situación escaló cuando el participante Naim Darrechi intentó acercarse para felicitar a Bruno, pero la actriz lo empujó y lo apartó de manera brusca. El incidente provocó un reclamo por parte de HotSpanish, quien cuestionó la actitud de Marcos, quien por su parte se defendió alegando que tanto ella como su pareja habían sido agredidos previamente sin que la producción tomara medidas.

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Aunque se le explicó que todo el material es revisado, ella insistió en que no habían recibido respuesta. Durante la gala, HotSpanish intentó retomar el control y le pidió que, si su decisión era abandonar, le permitiera continuar con el show.

Sin embargo, Niurka se negó y dirigió la atención hacia Bruno, cuestionando si tenía voz propia dentro de la relación.