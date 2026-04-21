Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Niurka Marcos desata el caos en “La Mansión VIP” y saca a su novio del “reality show”

La cubana fue la primera eliminada de la competencia, pero no se fue sola

21 de abril de 2026 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Mansión VIP es la primera eliminada de la La Mansión VIP. (captura de video)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La primera gala de eliminación deLa Mansión VIP" estuvo marcada por la polémica y un desenlace inesperado: dos participantes abandonaron el reality show que se transmite por YouTube.

RELACIONADAS

Tras la votación del público, Niurka Marcos fue elegida para salir del programa. Sin embargo, la cubana no aceptó irse sola y decidió que su pareja, Bruno Espino, tampoco continuara, pese a haber sido salvado.

La tensión comenzó cuando el creador de la show, HotSpanish, nombre artístico del influencer mexicano Roberto González, anunció que Bruno seguiría en competencia y la reacción de la pareja fue inmediata ante la idea de separarse.

La situación escaló cuando el participante Naim Darrechi intentó acercarse para felicitar a Bruno, pero la actriz lo empujó y lo apartó de manera brusca. El incidente provocó un reclamo por parte de HotSpanish, quien cuestionó la actitud de Marcos, quien por su parte se defendió alegando que tanto ella como su pareja habían sido agredidos previamente sin que la producción tomara medidas.

Aunque se le explicó que todo el material es revisado, ella insistió en que no habían recibido respuesta. Durante la gala, HotSpanish intentó retomar el control y le pidió que, si su decisión era abandonar, le permitiera continuar con el show.

Sin embargo, Niurka se negó y dirigió la atención hacia Bruno, cuestionando si tenía voz propia dentro de la relación.

La controversia no terminó ahí. Más tarde, la reconocida vedette recurrió a sus redes sociales para expresar su molestia sin filtros, lanzando fuertes críticas contra la producción del programa. “Tengo mucha paciencia para boicotearte toda tu existencia, ¿entendiste?”, expresó con mucha molestia.

Tags
Niurka MarcosReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: