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“La casa de los famosos” de Telemundo coronará su sexto ganador este jueves

Hoy, viernes, y el domingo, habrá eliminaciones

5 de junio de 2026 - 4:00 PM

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Solo ocho habitantes llegarán a la gran final. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras meses de emociones intensas, alianzas inesperadas y momentos inolvidables, llega la hora de conocer al ganador de la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo en una gala final -en vivo- el jueves, 11 de junio, a las 7:00 p.m.

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Bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza, la audiencia podrá vivir una de las noches más esperadas de la televisión hispana y ser testigo del momento en que se revelen los resultados finales de las votaciones para descubrir qué celebridad logrará llevarse los $200,000.

Celinee Santos, Curvy Zelma, Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Kenny Rodríguez, Luis Coronel, Stefano Piccioni, Verónica del Castillo y Yoridan Martínez aún permanecen completamente aislados del mundo exterior mientras conviven bajo el mismo techo las 24 horas del día. Hoy, viernes, y el domingo, habrá eliminaciones.

Quienes permanezcan en la competencia se convertirán en los ocho finalistas de la sexta temporada y, al finalizar la gala de este domingo 7 de junio, se abrirán las votaciones para que la audiencia elija a su favorito.

Las emociones y el drama continuarán a medida que se acerque la gran final. Este lunes, martes y miércoles, otros habitantes abandonarán la casa más famosa de la televisión hispana hasta que solo queden los últimos cinco finalistas que protagonizarán el cierre de temporada.

Las votaciones para elegir al ganador estarán disponibles en LaCasaDeLosFamosos.com.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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