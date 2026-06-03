Periodista ataca a exparticipante de “LCDLF6″: “Parecía una loca”

Jailyne Ojeda, exparticipante de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo, se encuentra en medio de la controversia luego de que se hiciera viral un video en donde se le ve en plena discusión con una mujer de nombre Nelssie Carrillo, quien hizo público dichos videos en internet.

Luego de que la polémica se viralizara, la modelo salió a contar la verdad de su reacción contra la mujer. Ojeda aseguró que esta comenzó a atacarla.

En redes sociales, Carrillo, quien en su cuenta de Instagram aseguró ser periodista, hizo público unos video en donde se le ve acercarse a la influencer y modelo mientras llegaba al aeropuerto, esto para supuestamente realizarle una entrevista sobre su participación en el “reality show”.

Sin embargo, en cuanto la reconoció, prefirió no hablar ya que aseguró que le caía mal y además la señaló de haber hablado cosas íntimas de ella sin siquiera conocerla. La situación subió de tono cuando la periodista decidió seguirla hasta la salida del lugar donde la atacó y la cuestionó por el tipo de contenido que realiza en sus redes.

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La creadora de contenido y exparticipante de la competencia, se pronunció.

“Le dije gorda enfadosa a una mujer que me estaba molestando en el aeropuerto. Pero les voy a dar todo el contexto. Todo pasó porque yo duré 42 días en un ‘reality’ sin teléfono, esta señora aprovechó para entrevistar a todas mis haters, hablaron muy mal de mí, quisieron difamarme”, comentó.

La modelo acusó a la mujer de atacarla verbalmente durante varios minutos tras no darle la entrevista que le pedía. Además, aseguró que una fan se le acercó para ver si estaba bien.

“Estuvo atacándome por cinco minutos. La señora estaba gritándome que no valgo nada, que debería acercarme a Dios, que no tengo vida. Pero ella parecía una loca gritándome frente a todos”, relató.

En redes los usuarios comenzaron a cuestionar a la supuesta periodista por su conducta y comentarios en contra de la influencer, a quien le mostraron su apoyo.