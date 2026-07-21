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Farruko revela por qué dejó la iglesia tras convertirse al cristianismo

El artista urbano acusó a algunas congregaciones de querer “acaparar” y “sacar provecho” con su presencia

21 de julio de 2026 - 2:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Farruko. (Xavier Araújo)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Farruko sorprendió al revelar que su decisión de alejarse de la iglesia no estuvo relacionada con su fe, sino con las experiencias que vivió dentro de la congregación a la que asistía.

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El reguetonero puertorriqueño, quien se convirtió al cristianismo en 2022, aseguró que en varias ocasiones los cultos se los dedicaban a él, en lugar de enfocarse en quienes realmente necesitaban palabras de aliento.

“Las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí, habiendo gente con más necesidades y cambiaban la palabra; ya tú estabas odiando el mensaje”, contó el cantante en el podcast de Benny Benni.

El intérprete explicó que esa situación lo hizo sentir incómodo, ya que consideraba que su presencia se convertía en una “distracción” y en un acto de “faranduleo”, algo que considera va en contra del propósito que debe tener una congregación.

“Ahí hay gente que va con depresión, eso es un hospital, no es un faranduleo de tengo a fulano congregándose en mi iglesia’. Ahí va la gente que necesita esa palabra, que necesitan ser escuchados, que necesitan una palabra de aliento, que Dios les hable. Entonces, uno se vuelve una distracción ahí”, expresó.

Farruko afirmó que esas vivencias terminaron por alejarlo del “sistema congregacional”, aunque aclaró que su relación con Dios sigue intacta.

“Lo que quieren es acaparar, sacar provecho. Mi relación es con Dios. Me ha dolido mucho, porque uno ha querido hacer las cosas bien. Y he sentido tanto la patada de los cristianos que yo pensaba que eran los que me iban a abrazar y del mismo mundo”, lamentó.

También aclaró que cuando decidió convertirse al cristianismo nunca tuvo la intención de ser pastor, abrir un iglesia o vivir del cobro del diezmo, asegurando que su trabajo siempre sería la música.

Tras una noche de gala, música y triunfos, Juan Luis Guerra se encontró con dos predicadores que le hablaron de Dios. Fue así que durante más de diez años, Guerra transformó la religión en su prioridad y se dedicó a cantarle. En 1979, el fenecido cantante Tito Lara fue sometido a una delicada operación a corazón abierto y, a raíz de aquella experiencia, se aferró a la fe cristiana convirtiéndose en miembro de la Iglesia Evangélica Misericordia. La cantante y presentadora puertorriqueña Daniela Droz compartió el 3 de diciembre de 2023 un vídeo en el que fue bautizada, un proceso de conversión que comenzó hace poco más de dos años.
1 / 13 | Fotos: artistas que se han convertido al cristianismo. Tras una noche de gala, música y triunfos, Juan Luis Guerra se encontró con dos predicadores que le hablaron de Dios. Fue así que durante más de diez años, Guerra transformó la religión en su prioridad y se dedicó a cantarle. - Fernando Alvarado
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FarrukoReligióncristianismo
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