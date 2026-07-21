Farruko revela por qué dejó la iglesia tras convertirse al cristianismo

Farruko sorprendió al revelar que su decisión de alejarse de la iglesia no estuvo relacionada con su fe, sino con las experiencias que vivió dentro de la congregación a la que asistía.

El reguetonero puertorriqueño, quien se convirtió al cristianismo en 2022, aseguró que en varias ocasiones los cultos se los dedicaban a él, en lugar de enfocarse en quienes realmente necesitaban palabras de aliento.

“Las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí, habiendo gente con más necesidades y cambiaban la palabra; ya tú estabas odiando el mensaje”, contó el cantante en el podcast de Benny Benni.

El intérprete explicó que esa situación lo hizo sentir incómodo, ya que consideraba que su presencia se convertía en una “distracción” y en un acto de “faranduleo”, algo que considera va en contra del propósito que debe tener una congregación.

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“Ahí hay gente que va con depresión, eso es un hospital, no es un faranduleo de ‘tengo a fulano congregándose en mi iglesia’. Ahí va la gente que necesita esa palabra, que necesitan ser escuchados, que necesitan una palabra de aliento, que Dios les hable. Entonces, uno se vuelve una distracción ahí”, expresó.

Farruko afirmó que esas vivencias terminaron por alejarlo del “sistema congregacional”, aunque aclaró que su relación con Dios sigue intacta.

“Lo que quieren es acaparar, sacar provecho. Mi relación es con Dios. Me ha dolido mucho, porque uno ha querido hacer las cosas bien. Y he sentido tanto la patada de los cristianos que yo pensaba que eran los que me iban a abrazar y del mismo mundo”, lamentó.

También aclaró que cuando decidió convertirse al cristianismo nunca tuvo la intención de ser pastor, abrir un iglesia o vivir del cobro del diezmo, asegurando que su trabajo siempre sería la música.