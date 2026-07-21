National Museum of Puerto Rican Arts & Culture obtiene importante acreditación

El National Museum of Puerto Rican Arts & Culture (NMPRAC) anunció que recibió la acreditación de la American Alliance of Museums (AAM), el reconocimiento más importante que puede obtener un museo en Estados Unidos. La acreditación fue otorgada en julio de 2026.

Este logro coloca al museo entre un grupo muy selecto de instituciones. De los cerca de 33,000 museos que existen en Estados Unidos, solo alrededor de 1,100 cuentan con esta acreditación. Además, menos del 1% de los museos acreditados representan comunidades racializadas o de color. Con este reconocimiento, el NMPRAC pasa a formar parte de los 32 museos acreditados en Illinois y de los 15 ubicados en Chicago. Asimismo, se convierte en apenas el cuarto museo latino del país en alcanzar esta distinción.

Como el único museo dedicado a la cultura puertorriqueña en Estados Unidos continental, esta acreditación representa un importante reconocimiento al trabajo realizado por una institución creada por y para la comunidad, comprometida con preservar, promover y compartir el patrimonio cultural puertorriqueño, manteniendo el acceso gratuito al público y una sólida oferta educativa.

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National Museum of Puerto Rican Arts & Culture (Suministrada)

“Desde nuestros inicios hemos trabajado para este momento, hace 26 años, convencidos de que cada paso nos acercaría a este logro histórico”, expresó Billy Ocasio, presidente y principal oficial ejecutivo del NMPRAC. “Esta acreditación pertenece a todas las generaciones que creyeron que la historia de Puerto Rico merecían un hogar permanente. Lo que comenzó como el esfuerzo de una comunidad por preservar su historia hoy es una institución nacional que protege, celebra y comparte nuestro arte, nuestra cultura y nuestra historia con las futuras generaciones. Este es apenas el comienzo.”

Un reconocimiento a la excelencia institucional

La acreditación de la AAM es un proceso voluntario y altamente riguroso que evalúa todas las áreas de operación de un museo, incluyendo su impacto educativo, el manejo de sus

colecciones, el servicio al público, la gobernanza, la planificación estratégica, la sostenibilidad financiera y las mejores prácticas institucionales. Obtenerla certifica que la organización cumple con los más altos estándares de excelencia, ética, transparencia y servicio.

Tras su visita de evaluación, realizada en abril de este año, el comité evaluador destacó el liderazgo del museo, el compromiso de su equipo y de su junta de directores, la calidad de sus programas educativos bilingües, la accesibilidad para la comunidad y el manejo responsable de sus colecciones y archivos puertorriqueños.

“Pocas veces hemos visto museos capaces de cultivar y fomentar un sentido de pertenencia, identidad y respeto tan profundo y duradero dentro de la comunidad a la que sirven.” Comité Evaluador de la American Alliance of Museums, Informe de Visita de Acreditación 2026

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Los evaluadores señalaron que pocas veces habían visto una institución capaz de fomentar un sentido de pertenencia, identidad y respeto tan profundo entre la comunidad a la que sirve, describiéndola además como un modelo para el sector museístico y un referente de servicio público.

“Nuestro arte, nuestras colecciones y nuestros archivos resguardan historias que muchas veces han quedado fuera de los libros”, afirmó Veronica Ocasio, directora de Educación, Exposiciones y Programación. “Esta acreditación reconoce la resiliencia del pueblo puertorriqueño y la labor de nuestros artistas, gestores culturales y comunidad para preservar nuestra historia y nuestra identidad. En momentos en que muchas historias enfrentan el riesgo de desaparecer, nuestro museo continúa siendo un espacio donde estas se protegen, se fortalecen y se transmiten a las nuevas generaciones.”

Mirando hacia el futuro

La acreditación llega en un momento de crecimiento para el museo. Entre sus próximos proyectos figura el cierre del histórico patio interior para crear un espacio permanente de programación durante todo el año, así como la apertura del Community Archiving Lab, un laboratorio comunitario dedicado a preservar y digitalizar fotografías familiares, historias orales, documentos y otros materiales históricos.

Además, el museo lidera una campaña de recaudo de fondos para desarrollar el National Boricua Archives and Collections Research Center, que será el primer centro nacional en Estados Unidos dedicado exclusivamente a conservar archivos, obras de arte e historia puertorriqueña.