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Muere a los 19 años Kaylee Hottle, actriz de “Godzilla vs. Kong”

Su padre dio a conocer el suceso mediante una emotiva transmisión en vivo

21 de julio de 2026 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kaylee Hottle en “Godzilla vs. Kong”. (IMDb)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por sus papeles en “Godzilla vs. Kong” y “Godzilla y Kong: el nuevo imperio”, falleció este martes tras sufrir un accidente automovilístico en Maryland, confirmó su padre. Tenía 18 años de edad.

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Mediante una emotiva transmisión en vivo usando la lengua de señas americana, Joshua Hottle explicó que recibió una llamada de que su hija había sufrido un accidente, pero después las autoridades le informaron que había fallecido.

Kaylee Hottle, quien pertenecía a una familia con cuatro generaciones de personas con discapacidad auditiva, cautivó a Hollywood con su rol de Jia en “Godzilla vs. Kong”.

Por el éxito de sus interpretaciones, se consolidó como un referente clave de la inclusión de la comunidad sorda en producciones de gran presupuesto.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este martes 21 de julio en la localidad de Frederick, Maryland, Estados Unidos.

Las autoridades detallaron que el corazón de la joven se detuvo mientras era trasladada de urgencia al hospital debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

Su escuela, la Texas School for the Deaf (donde cursaba su último año), emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida.

Desde niña sobresalió por su participación en campañas publicitarias y proyectos destinados a visibilizar a la comunidad sorda.

Su gran oportunidad llegó en 2021, cuando fue elegida para interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong. Este personaje fue el corazón emocional de la saga, convirtiéndose en el único puente de comunicación directo con King Kong a través de la lengua de señas.

Su interpretación no solo impulsó la trama de la franquicia, sino que marcó un hito histórico de inclusión para la comunidad sorda en el cine comercial.

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Godzilla
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Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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